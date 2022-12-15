Fabrika duvarına çarpan otomobilde ölen Aysun ile Abdullah, evlilik planı yapıyormuş

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Hasan BOZBEY- Orhan BOZDEMİR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, fabrika duvarına çarptığı otomobilde yaşamını yitiren Abdullah Cabi (26) ile yanındaki Aysun Turan’ın (23) evlilik planı yaptıkları belirtildi. Aysun Turan’ın babası Ertan Turan’ın da 5 yıl önce trafik kazasında öldüğü ifade edildi.

Kaza, dün gece yarısı sıralarında Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Göl yönüne giden Abdullah Cabi yönetimindeki 16 AEM 596 plakalı otomobil, önündeki 77 DS 515 plakalı otomobili sollarken sürücüsünün kontrolünden çıkıp fabrika duvarına çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cabi ile yanındaki Aysun Turan’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cabi ve Turan’ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Cabi’nin yakınları fenalık geçirdi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdullah Cabi’nin kullandığı otomobilin önündeki otomobili solladıktan sonra kontrolden çıkıp fabrikanın, güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin önündeki duvara çarparak takla attığı görüldü.

EVLİLİK PLANI YAPIYORLARMIŞ

Bir süredir birlikte olan Abdullah Cabi ile Aysun Turan’ın evlilik planı yaptığı belirtildi. Abdullah Cabi’nin Orhangazi’de demir-çelik üretimi yapan fabrikada işçi olarak çalıştığı ifade edildi.

Cabi, Orhangazi ilçesi Akharem Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ

Babası Ertan Turan’ı 2017 yılında trafik kazasında kaybeden Aysun Turan’ın ise 2 kardeşi ve annesi Cevriye Turan ile Bursa’da, Soğanlı Mahallesi’nde yaşadığı bildirildi. Aysun Turan, Keles ilçesi Issızören Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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