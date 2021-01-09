Faal Derneği’nden Şiddetle Mücadele Projesi

Faal Derneği, dezavantajlı gruplara yönelik hem uluslararası hem yerel çalışmalar yapmayı planlayarak, farklılıklardan doğabilecek kültürel çatışmayı engelleme hedefiyle 2014 yılında Ankara’da kurulmuş bir gençlik derneğidir. Bugüne kadar dezavantajlı grupların sorunlarına farkındalık yaratmak, çözüm oluşturmak ve onları sosyal topluma dahil etmek amacıyla gerçekleştirilen birçok projeye imza atmıştır. Avrupa’daki çeşitli organizasyonlarla birlikte ortaklaşa yürütülen ve birbirinden farklı konulara değinen bu projelerden biri de kadına yönelik şiddetle mücadele gayesiyle başlatılan ‘FLAVIE’ (Fight Loud Against Violence in Europe) projesidir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe artan istatistikleriyle şaşırtan kadına yönelik şiddet sorununu ele alan Flavie projesi Türkiye’den Faal Derneği, İsveç’ten Mobilizing Expertise, İtalya’dan ComeUnaMarea Onlus, Fransa’dan Tera – Maison de l’Europe de la Charente ve İspanya’dan Mujeres por Mujeres olmak üzere 5 ülkenin ortaklığıyla yürütülen bir Avrupa projesidir.

Kadına yönelik şiddet konusunda birlikte çalışan bu kuruluşlar ortak hassasiyet ve değerlerin teşvik edilmesi, kadın haklarıyla ilgili bilgileri artırma, bu konudaki iyi uygulamaları paylaşma ve temel haklar konusunda farkındalığı sağlama gibi amaçlar doğrultusunda önemli bilgileri, eğitimleri ve uzmanlıkları paylaşarak şiddete maruz kalmış veya bu konuda daha özgür hissetmek isteyen kadınları destekleyici eğitim atölyeleri oluşturuyorlar. Yerel eylemlere ek olarak, kültürlerarası odaklanmanın ekleneceğini hatırlatan üç uluslararası eğitim faaliyeti de düzenlenecek. Bu proje ile kadına yönelik şiddetin önemli ölçüde azaldığını, daha koruyucu adımların atıldığını, kadınların seslerinin duyurulduğunu ve hayatlarının gerçeklerinin açığa çıkması hedefleniyor.

Her bireyi farklı bir kültür olarak benimseyen Faal Derneği kurucuları ve gönüllüleri ayrımcılığa, şiddete, ötekileştirmeye maruz kalmış ve farklılıkları yüzünden dışlanmış her bireyi sosyal topluma dahil etmeye devam etme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gençlere de bu gibi projelerde yer vererek gönüllülük bilincini aşılamaya, sosyal farkındalığı oluşturmaya ve kültürel zenginliği artırmaya devam ediyor.