ALTINBAŞ Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ezgi Kaya, çocuklar için geri dönüşümün önemini anlattığı ‘Yeniden Hayat’ başlıklı ilk kitabını yayınladı.

Kopernik Çocuk Yayınları tarafından gelen talep üzerine çalışmalara başladığını söyleyen Ezgi Kaya Ortaokuldan beri yazmaktan çok hoşlandığını, önceleri kendi yaş grubuna yönelik yazsa da sonrasında çocuklara yöneldiğini anlattı. Kaya, hayaline erken yaşta kavuştu ve ilk kitabını çıkardı.

Kitap konusunun kendiliğinden ortaya çıktığını belirten Kaya, “Ne yazabilirim; yazdığım şeyde çocuklara ne verebilirim diye düşündüm. Sonrasında dedim ki geri dönüşümü anlatan bir kitap olsun. Çocuklar çöplerle bir iletişim kursun. Bu hikâyede çocuklar çöplerle çok yakın ilişki kuruyor, çöpler kendi yaşadıklarını kendi ağızlarından anlatıyorlar” dedi.

ÇÖP HİKAYESİ

Kitabının 13-15 yaş grubu ortaokul öğrencilerinin okuması gerektiğini belirten Kaya, kitabın içeriğine yönelik şunları söyledi:

“Kitabın içeriğini özetlersek; insanlar çevreyi çok kirletmiş ve o kadar kirletmiş ki çocuklar dışarıya çıkıp oyun oynayamaz olmuşlar. Zaten hikâye bir küçük kızın annesinin bir muz kabuğunu dışarıya atmasıyla başlıyor. O muz kabuğu çığlık atarak yere düşüyor, sonra diğer çöplerle konuşuyor, tanışıyor. Sonrasında çöplerin tek hayali geri dönüşüme gidip yeniden hataya gelmek oluyor, çünkü sokakta çürümek istemiyorlar. Kediler, köpekler kovalıyor çöpleri, kötü karakterler var, geri dönüşemeyen çöpler var. İlginçtir okurların çoğu kitaptaki Çatlak adlı kötü karakteri çok sevdiler. Bu tarz bir hikâye, bir çöp macerası”

YAYINEVİ YENİ KİTAPLARINI BEKLİYOR

Yayınevinin kendisinden 2. ve 3. kitabı da istediğini anlatan Ezgi Kaya, TÜYAP Kitap Fuarı’nda 1 haftada 500 çocuğun kitabı imzalatmak için geldiğini ve sosyal medyadan da çok olumlu tepkiler aldığını, yeni bir hikayeye daha başladığını dile getirdi.

“KİTAP YAZMAK HEP HAYALİMDİ”

Üniversite öğrenimine de devam edeceğini, yazarlığın grafik tasarım eğitimiyle de özdeşleştiğini anlatan Ezgi Kaya, “Altınbaş Üniversitesindeki grafik eğitimimin, bir kitap kahramanını çizmek konusunda, kitabın sayfalarını, kapaklarını tasarlamam konusunda bana çok şey katacağını düşünüyorum. Şimdilik çocuklar için yazmaya devam edeceğim. Kendimi de geliştireceğim. Sonrasında kendi yaşıtlarıma hatta kendimden büyük yaştaki kişilere de yazmayı isterim. Ailem bir ara benim kitap okumamı yasaklamıştı. Mesela ortaokulda hiç ders çalışmaz hep kitap okurdum. Hatta odamdan sadece yemek yemek için çıkardım. Ailem yeter artık ders çalış derdi. Bu içten gelen bir şey. O kadar çok kitap okudum ki hepsinden bir şey kaldı bende. Hep hayalimdi; ben de kendi hayal dünyamı kurayım bunları yazayım ve insanlar okusun diye. Benim için hep hayaldi” diye konuştu.