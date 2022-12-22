Eyüpsultan’daki yangın kontrol altına alındı

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Rojda ALTINTAŞ – Ahmet YEŞİLMEN – Uğur ŞAHİN – Ersan SAN – Mertcan ÖZTÜRK / EYÜPSULTAN’da 2 katlı araç filtresi üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Bir işçinin yaralandığı bir işçinin ise kayıp olduğu yangın 3 saat sonra söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında, Habipler Pirinççi Mahallesi’nde 2 katlı bir fabrikada bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışma başlatırken, bitişikteki fabrikalara alevlerin sıçramaması için yoğun çaba gösterildi. Bir işçinin yaralandığı bir işçinin ise kayıp olduğu yangında fabrikada da büyük hasar oluştu. Çevredeki fabrikalar boşaltılırken, yollar da araç trafiğine kapatıldı. Yükselen alevler 154 itfaiye personeli 33 araçla kontrol altına alındı. Kayıp işçinin içeride kalmış olabilme ihtimaline karşı çalışmalar sürerken, yangın 16.20 sıralarında 3 saat sonra söndürüldü.



“HABERLERDEN GÖRDÜM, OĞLUM İÇİN GELDİM”

Yanan fabrikanın bitişiğindeki plastik fabrikasının sahibi Kadir Duran, “Yanan fabrika ile kendi fabrikam bitişik. Oğlum fabrikanın içerisinde kendisini aradım. Bir sıkıntı olmadığını söyledi. Yanan fabrikada filtre üretiyordu. Oğlum içeriden kontrol altına alındığını söyledi. Haberim yoktu, haberlerden öğrenip oğlum için geldim. Konuştum durumu iyi” dedi.



“YEMEKLERİ DAĞITTIM, PATLAMA SESİ DUYDUM”

Yan fabrikanın yemekhanesinde aşçı olarak çalışan Nuriye Çolak, “Yemekleri dağıttım, bulaşıkları yıkıyordum. Patlama sesi duydum sonra itfaiye sesi duydum, dışarıya bakıyordum. Dışarıya çıktık duadan başka bir şeye sarılmadık. Yaralı görmedim ama ambulansla işçilerin götürüldüğünü gördüm, zehirlendiğini söylediler” dedi.



“ZEHİRLENENLER OLMUŞ”

Burak Alan ise “Dışarıda dumanı görünce çıktık. Orası kimyasal bir yer ama daha önce yangın çıkmadı. İtfaiye gördük, yaralı vardı söylenenlere zehirlenenler olmuş” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)





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