Eyüpsultan’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) EYÜPSULTAN’da gece saatlerinde seyir halinde ki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direği ile ağaca vurdu daha sonra da reklam panosuna çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza Eyüpsultan, Esentepe Mahallesi’nde gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GY 3041 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Vardar Bulvarı Caddesi üzerine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine ve bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil reklam panolarına çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ve diğer kişiyi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İkinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekipleri de bir süre araçta inceleme yaptı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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