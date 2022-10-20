Eyüpsultan’da tramvay otomobile çarptı

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Mustafa Mert KARACA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL(DHA)-EYÜPSULTAN’da kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşıya geçen otomobile tramvay çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy’de meydana geldi. İddiaya göre, 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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