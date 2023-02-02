Eyüpsultan’da ‘ters yön’ kavgası

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Baran AKKAYA / İSTANBUL, (DHA)-EYÜPSULTAN’da iddialara göre ters yönden gelen motosikletliyle minibüs şoförü kavga etti. O anları başka bir sürücü telefonuyla kaydetti.

Eyüpsultan Silahtarağa’da sabah saatlerinde, iddiaya göre ters yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü, aniden bir minibüsün önüne çıktı. Minibüs şoförü, motosiklet sürücüsünü uyarınca, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.