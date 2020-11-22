Eyüpsultan’da sokakta yaşayan adam ölü bulundu

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN’da sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre saat 13.30 sıralarında Topkapı-Ulubatlı üst geçidinin altında hareketsiz halde yatan kişiyi gören tramvay görevlisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta kaldığı öğrenilen kişiye müdahale etti. Sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve 50’li yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri ve çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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