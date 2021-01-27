Eyüpsultan’da öldürülen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı 

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN’da öldürülen anne ve oğlu toprağa verildi.

Olay Esentepe Mahallesi Park Üstü Sokak’ta 4 katlı binanın birinci katında dün meydana geldi. Bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğlu, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu (70)’nu bıçaklayarak öldürdükten sonra koli bandı ile bağladı.

Uğur Biroğlu, öldürdüğü annesinin ve ağabeyinin başında bir süre bekledikten sonra polise giderek teslim oldu. Anne ve oğlunun cenazeleri bugün Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Çekmeköy Mezarlığı’na getirildi. Cenazeler kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’na defnedildi.

“BU İŞİ TEK BAŞINA YAPTIĞINA İNANMIYORUM”

Şükran Biroğlu’nun oğlu Yıldırım Biroğlu, gözyaşları içinde “Annem 70 yıl boyunca bir kere ağzına sigara koymamıştır. Ölen kardeşim cebindekileri çıkarır onun cebine koyardı. Bu işi tek başına yaptığına ben inanmıyorum. Başka birileri de vardır. Bunun arkadaşları olabilir bu işin içinde. Soruşturmayı derinleştirsinler. Öyle hemen üstünkörü ben yaptım değil. Nasıl yapıyor, iki kişiyi nasıl bağlayabiliyor. Biz bundan çok çektik. Erkek kardeşimin bir tek sigarası vardı. Bu yalan söylüyor cezalardan yırtmak için. Kendisi uyuşturucu bağımlısıdır. Uyuşturucudan sabıkası var. Anneme gel benim yanımda kal, bunun ne yapacağı belli olmaz dedim. En sonunda yaptı işte” dedi.

Öte yandan mezarlıkta bulunan güvenli görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasına engel olmak istedi.

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