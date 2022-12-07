Eyüpsultan’da iş makinesinin tonlarca ağırlığındaki demir parçası cipin üzerine devrildi

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Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) – EYÜPSULTAN’da inşaat alanına getirilen iş makinesinin tonlarca ağırlıktaki demir parçası, TIR’ın üzerinden indirildiği esnada park halinde bulunan cipin üzerine devrildi. Şans eseri yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı kazada, cip kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İslambey Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bülbüldere caddesi üzerinde bir inşaat için getirilen iş makinesinin tonlarca ağırlığındaki demir parçası, TIR’ın üzerinden indirildiği esnada henüz bilinmeyen nedenle park halindeki 34 BZU 426 plakalı cipin üzerine devrildi. Kaza sonrası iş makinesi operatörü durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla cipin üzerine devrilen iş makinesinin parçası kaldırıldı. Kaza sonrası cip kullanılamaz hale geldi. İş makinesinin parçası kaldırıldıktan sonra olay yerinden götürüldü.

Orhan Büyüktüzün,”Komşularım haber verdi geldim. İndirirlerken kaza olmuş, düşmüş. Cip park halindeydi. İş makinesinin sahibi ile görüştüm. Tamirden geliyormuş” dedi.

Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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