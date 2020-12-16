Eyüpsultan’da fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi

Burçak BOZKUŞ – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA)- EYÜPSULTAN’da yapılan denetimlerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 liraya, bazı fırınlarda ise yapılan tüm denetim ve uyarılara rağmen 2 liraya satıldığı ortaya çıktı. Fırın denetimine katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da, bütün fırınlarda ekmeklerin gramaj ve fiyat uygunluğunun denetimini yaptıklarını söyledi. Öte yandan “Farklı bir heyet geldi bize. Yine kaymakamlıktan sanırım bilmiyorum nerden geldiklerini ama bu tarifeyi verdiler” diyen fırın hakkında tutanak tutuldu.

“FIRINLAR DENETLENDİ”

Eyüpsultan’da Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından fırınlar denetlendi. Denetimler fırınlarda farklı fiyat tarifesinin uygulandığını ortaya çıkardı. Denetim yapan ekipler, tek tek fırınlara girdi. Fırınlarda gramaj ve fiyat kontrolü yapıldı. Denetimler sırasında fırınların iki farklı fiyat tarifesi astığı görüldü. Bazı fırınlarda 200 gram ekmeğin 1,5 lira, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı belirlendi. Fırın işletmecileri ekipler tarafından uyarıldı. 200 gram ekmeği 2 liradan satan fırın işletmecisi, “Bize normalde ekmeğin en az 266 gram olmasını söylediler. Biz bunun gerekli uyarmalarını da yaptık. Farklı bir heyet geldi bize. Yine kaymakamlıktan sanırım bilmiyorum nerden geldiklerini ama bu tarifeyi verdiler” dedi. Bir başka fırıncı Erol Baş ise, hangi tarifeyi uygulayacaklarını bilmediklerini söyledi. Baş, “Fırıncılar Odası’nın tarifesini kullanıyorduk. Onu gelip kaldırttılar. Şimdi tarifemiz yok ama Ticaret Odası’nınkini uyguluyoruz. 270 gram ekmeği 2 liradan satıyorum. Herkes görevini yapıyor tamam ama neden kimse un fiyatlarına da bakmıyor?” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN EKMEĞİ 1,5 LİRADAN ALMASI GEREKİYOR, DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Fırın denetimine katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, denetimlerin devam edeceğini belirtti. Kara, “Fırınlarımızı denetlemeye devam ediyoruz. Fırınlarımızda ekmeğimizin gramaj olarak ve fiyat olarak uygunluğu denetimini devam ettiriyoruz. Ekmeğimizin uygun olup olmadığı hususuna baktığımızda vatandaşımızın da özellikle aynı fiyattan 1,5 liradan ekmeği alabilmesi gerekiyor. Uygunluğu açısından denetliyoruz. Uygun olmayan fırınlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır mutlaka. Kurala uymayan her şey önce uyarılacak sonra idari işlemi yapılacak. Bu konuda Ticaret Müdürlüğümüz, Tarım Müdürlüğümüz, zabıtamız, bütün görevli kuruluşlarımız görevinin başındadır. Ben de kaymakam olarak bu denetime katıldım. Bütün fırınlarımız denetleniyor” şeklinde konuştu.

