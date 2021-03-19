Eyüpsultan’da Çanakkale Türküleri konseri yapıldı

İSTANBUL, (DHA) – 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümü sebebiyle Türkiye’de çeşitli kutlamalar ve programlar gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediyesi de, gazilerin, gazi yakınlarının ve şehit ailelerinin de katıldığı Çanakkale Türküleri konser programı düzenledi. Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıld önümü nedeniyle Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde, Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Çanakkale’de yaşanan destansı mücadeleyi anlatan türküleri seslendirdi.

KONSERİ; GAZİ, GAZİ YAKINLARI VE ŞEHİT AİLELERİ İZLEDİ

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin de izlediği konser, Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Konser, Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu’nun 9 dilde seslendirdiği Çanakkale Türküsü’nün klip gösterimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“BUGÜN AKDENİZ’DE YAŞANANLAR, ÇANAKKALE ZAFERİ’Nİ DAHA İYİ ANLAMAMIZI SAĞLIYOR”

Konser öncesi salonda yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi’nin bugün Akdeniz’de yaşanan hadiselerden dolayı daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Deniz Köken, şunları söyledi: “On yıl önce belki algılayamıyorduk ama şimdi herkesin Akdeniz’e göz diktiğinde bakın bakalım neler oluyor, neler olmuyor meselesi daha da önümüze düştü. O yüzden o günkü yapılanların hepsi çok büyük mücadeleler, yokluk içinde nasıl büyük işler yapabildiğinin de en güzel göstergeleridir. Bugün aynı hesapta olanların, aynı milletin torunlarıyla karşılaştığında başına neler gelebileceğini de düşünür olmasını bizim hissettirmemiz lazım. Biz de bugün bu konserle kahramanlıkları, Çanakkale’yi yeni nesillere farklı anlatalım istedik. Maalesef tarihi sınıf geçmek için sadece bir ders olarak gördüğümüz için, bunun hayatımızın bir parçası olduğunu ve o günlerden bugünlere nasıl geldiği konusunu doğru algılayamadık gibi bir düşüncem var. Bunu da aşmak için farklı metotlarla bu işi yapmamız lazım. Bugün burada hem gençler hem gazilerimiz hem de şehit yakınlarımız var. Bir bütünlük arz ediyor, salonun güzelliğine bakın. Bugün buraya gelmiş olmanız bize onur verdi, gurur verdi.”

KONSERDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Sunuculuğunu Murat Lazmahmutoğlu’nun üstlendiği konserde, Cengiz Gökdemir’in şefliğinde Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, “Havada Bulut Yok”, “Asker Oldum Giydim Yelek”, “Değirmen Başında Vurdular Beni”, “Çırpınırdı Karadeniz”, “15 Temmuz Demokrasi Marşı”, “Hey Onbeşli” ve “Mevzu Vatansa” gibi birbirinden özel Çanakkale türkülerini seslendirdi. Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanan konser ilgi görürken, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Konser sonrası ise Başkan Deniz Köken, Şef Cengiz Gökdemir’e plaket takdim edip, salonda bulunan gazilerle birlikte bu özel günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.