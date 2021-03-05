Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı-1

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Vedat BAYRAKTAR – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA) EYÜPSULTAN’da bulunan binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanareken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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