Vedat BAYRAKTAR – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA) EYÜPSULTAN’da bulunan binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanareken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ana Sayfa Güncel Haberler Eyüpsultan’da binanın çatısı alev alev yandı-1
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