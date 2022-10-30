Eyüpsultan’da 92 bilgisayarı 40 saniyede çalan şüpheliler kamerada

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Derya EVREN-Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN’da 3 hırsız kepengini kırarak girdikleri bilgisayarcıdan, 500 bin lira değerinde 92 dizüstü bilgisayar çaldı. Hırsızların 40 saniyede rafları boşalttığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Yavuz Özcanlı, “İlk yaptıkları iş alarm sistemi ile güvenlik kameralarını devre dışı bırakmak olmuş. Bize 1 buçuk saat sonra alarm sinyali geldi. Biz gelene kadar raflarımızı boşaltmışlardı” dedi.

Olay, Cuma günü sabah 04.00 sıralarında Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki bir bilgisayarcıda meydana geldi. 3 hırsız sabaha karşı hafif ticari araçla iş yerinin önüne geldi. Araçlarını park eden hırsızlar, arabadan inip önce güvenlik kamerasına yöneldi. İş yerinin girişini gören 2 güvenlik kamerasını etkisiz hale getiren şüpheliler daha sonra alarm sistemine yöneldi. Alarm sistemini de devre dışı bırakan 3 kişi daha sonra kepengi açtı. Kepengi açmayı başardıktan sonra düşmemesi için altına mermer koyan hırsızlar iş yerine girdi. Yaklaşık 40 saniye raflardaki 92 bilgisayarı çalan hırsızlar daha sonra olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

POLİS YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olaydan yaklaşık 1 buçuk saat sonra alarm sistemlerinden cep telefonlarına sinyal gelen iş yeri sahipleri Yavuz Özcanlı ile Gürkan Bekarlı iş yerlerinin soyulduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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“OLAYDAN YAKLAŞIK 1 BUÇUK SAAT SONRA ALARM SİSTEMİNDEN SİNYAL ALDIK”

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Yavuz Özcanlı, “Olay ayın 28’inde yaşandı. Biz gelene kadar hırsızlar 2 dakika içinde rafları boşaltmışlardı. Sadece laptoplarımızı çaldılar. 4 farklı modelde 92 bilgisayarı çaldılar. İlk yaptıkları iş mağazanın önüne gelince mağazanın girişindeki 2 kameramızdan birini kırıyorlar diğerinin de yönünü değiştiriyorlar. Arabanın üstüne çıkarak alarm kutumuzu devre dışı bırakıyorlar. Sonra da kepengi patlatıp, kepenk düşmesin diye altına mermer koyuyorlar. Sonra da kepengin altından mağazaya girerek raflardaki bütün bilgisayarları çalıyorlar. İş yerimizin soyulduğunu saat 05.30’da alarm sisteminden sinyal gidiyor. Beni aradı zaten çok yakın oturuyoruz. Geldiğimizde ışıkların açık olduğunu gördük. Zaten her şeyi almışlardı. Yani biz ilk başta sinyal alamadık, yaklaşık 1 buçuk saat sonra sinyal aldık” dedi.

“GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE RAHAT TAVIRLARINA ÇOK ŞAŞIRDIM”

Alarm sisteminin sinyal göndermesiyle iş yerinin soyulduğunu anlayan Gürkan Bekarlı ise, “Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimde hırsızların bu kadar rahat olması beni çok şaşırttı. Daha önce keşif yapılmış gibi. Son derece rahat bir şekilde içeriye giriyorlar. Yükte hafif pahada pahalı şeyler alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin güvenlik kameralarını devre dışı bırakmadan önceki anları ile içerideki bilgisayarları çaldıkları anları yine iş yerine ait kameralara yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

