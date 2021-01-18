Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da kar kazaları

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da kar yağışı cadde ve sokakları buz pistine çevirirken, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Eyüpsultan’da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediyeye ait servis minibüsü, iki evin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı. Kaza saat 12.30 sıralarında Silahtarağa Mahallesi Şark Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kar yağışı nedeniyle belediyeye ait servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaymaya başladı. Yaklaşık 50 metre kayan minibüs, iki evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, evlerin duvarlarında ve minibüste hasar meydana geldi. Öte yandan minibüs kazasından önce de yine bir aracında aynı sokakta yaklaşık 200 metre kayarak kaza yaptığı öğrenildi.

GAZİOSMANPAŞA’DA BUZLANAN YOLDA ZİNCİRLEME KAZA

Gaziosmanpaşa’da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle Dumlupınar Pazar İçi Yolu’nda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Daha öncede aynı yolda bir aracın kayarak yolun karşısında bulunan kaldırıma çıktığı öğrenildi.

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