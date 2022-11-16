Eyüpspor Süper Lig’e göz kırpıyor

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Emeka Eze ve Pa Dibba’dan 14 gole direkt katkı

İSTANBUL,(DHA) – Spor Toto 1’inci Lig’de bu sezon güçlü bir kadro kuran ve iddiasını gösteren Eyüpspor, 13 hafta sonunda en yakın rakibi Samsunspor’un 7 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet elde eden eflatun-sarılılar Süper Lig hedefine en yakın takım konumunda. Bu sezon evinde oynadığı 7 maçı da kazanan Eyüpspor, farkı da iç saha performansıyla yarattı. Eyüpspor, bu sezon tek yenilgisini 4’üncü haftada deplasmanda Bodrumspor karşısında aldı. İstanbul ekibi bu sezon başı kadrosunu; Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Ryan Babel, Recep Niyaz, Sinan Kurt, Emeka Eze gibi isimlerle güçlendirirken forvet oyuncularından da ciddi katkı aldı.

EMEKA EZE’DEN 6 GOL, 2 ASİST

Eyüpspor’un sezon başı Keçiörengücü’nden transfer ettiği Emeka Eze, yalnızca golleriyle değil yaptığı asistlerle de dikkat çekiyor. 6 gol, 3 asistlik performansla göz dolduran Nijeryalı santrfor Türkiye macerasının en verimli günlerini geçiriyor. Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükselmesinde pay sahiplerinden tecrübeli isim Pa Dibba da 3 gol, 3 asistlik performansla takımına katkı sağladı. Eyüpspor, geçen sezon Play-Off Yarı Finali’nde Bandırmaspor’a elenerek Süper Lig hayaline veda etmişti.

(FOTOĞRAFLI)