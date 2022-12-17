Eyüpspor – Boluspor: 0-0

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İSTANBUL (DHA)

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

EYÜPSPOR: Harun Tekin – Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Dk. 87 Ahmed Ildız), Ezeh (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), Recep Niyaz, Babel, Eze (Dk. 78 Dibba)

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba – Hakan Bilgiç (Dk. 89 Arda Köksal), Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar, Landel (Dk. 70 Zahit Çınar), Burak Asan, Kayamba (Dk. 46 Melih Okutan), Bregu (Dk. 70 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 46 Ozan Papaker)

SARI KARTLAR: Recep Niyaz, İbrahim Akdağ, Babel (Eyüpspor), Tugay Kaçar, Burak Asan, Melih Okutan (Boluspor)

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig’in 18’inci haftasında evinde Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

45+1’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

53’üncü dakikada sol taraftan Ömer Bayram’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Babel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90’ıncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Çağlar kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı

(FOTOĞRAFLI)