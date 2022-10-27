EYT’LİLER ZORUNLU EMEKLİLİK İSTEMİYOR

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Ankara Emekliler Yaşa Takılanlar Sosyal ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ersin Kotan,” Kamuda çalışan EYT’lilerin en büyük sorununun yasanın çıkmasıyla birlikte emekli edilecek mi, edilmeyecek mi? veya bir zorunluluk olacak mı? gibi endişelerin olmasıdır. Eğer bu insanlar zorunlu bir şekilde emekli edilirse aldıkları ücretler yarı yarıya düşecek. Bu durumdan dolayı da kimse emekli olmak istemeyecektir” dedi.

ALİ BARAN FAYIK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın aralık ayında meclise sunulması beklenirken, yaklaşık 3 milyon EYT’li çıkacak yasa ile ilgili endişe duymaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamaya göre EYT’lilerle ilgili yapılan çalışmada sona gelindiğini belirtsede, Ankara Emekliler Yaşa Takılanlar Sosyal ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ersin Kotan, EYT’lilerle ilgili yapılan çalışma hakkında soru işaretlerinin olduğunu söyledi.

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‘1999 YILI ÖNCESİ HAKLARIMIZ İADE EDİLMELİDİR’

Ankara Emekliler Yaşa Takılanlar Sosyal ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ersin Kotan,” 8 Eylül 1999 yılında çıkan 4447 sayılı yasa ile her birimize bir yıl ile on beş yıl arasında bir süre ile uzatılarak emeklilik haklarımız ötelenmiştir. Dolayısıyla yasanın ilk defa geriye doğru işletilmesi sonucunda bir mağduriyet yaşadık. Bundan dolayı uzun süredir mücadele ediyoruz. Son dört yıldır ise çalışmalarımızı yoğun bir şekilde arttırdık. Mecliste ve medyada bir ses getirdik. Hakkımız olanı alacağımızı tahmin ediyorum. Hükümet haklılığımızı ve taleplerimizi iyi biliyor. Bizim amacımız kimseye mağduriyet yaşatmadan 1999 yılı öncesi haklarımız neyse aynı şekilde iade edilmesidir. Bizim için en önemlisi yasanın çıkış tarihi itibariyle uygulanmasıdır” dedi.

‘ÇIKACAK YASA HAKKINDA ENDİŞELERİMİZ VAR’

Kotan,” Geçtiğimiz ocak ayından itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’in EYT’lilerle ilgili yaklaşık on beş tane açıklama yaptı. Her açıklamasında 2022 yılının sonunu bekleyin dedi. Bizimle ilgili alınacak kararlarla ilgili hiçbir sır verilmiyor. Uygulama tarihinin 2023 yılının ocak ayından itibaren hayata geçirileceği söyleniyor. Fakat bu durum bizde bir kaygıya yol açıyor. Örnek vereceksem yaş kriteri gibi veya prim gün sayısı uzaması gibi endişeler taşıyoruz. Böyle durumları biz EYT’liler olarak kabul etmiyoruz. Özellikle belirtmek istediğim sorunlardan biride kamuda çalışanların en büyük sorununun yasanın çıkmasıyla birlikte EYT’liler emekli edilecek mi, edilmeyecek mi? veya bir zorunluluk olacak mı? gibi endişelerin olmasıdır. Çünkü kamu kuruluşunda çalışan EYT’lilerin aldıkları ücretler asgari ücretin kat kat üstendedir. Eğer bu insanlar zorunlu bir şekilde emekli edilirse aldıkları ücretler yarı yarıya düşecek. Bu durumdan dolayı da kimse emekli olmak istemeyecektir. Çünkü insanların emekli maaşlarıyla geçinmeleri çok zor olacaktır. Bu yüzden isteğe bağlı emeklilik gerçekleştirilmelidir. Bu durum bizim için çok önemli. Çünkü kimse mağduriyet yaşamak istemiyor” ifadelerini kullandı.

‘BİZLERİ SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANMASINLAR’

Kotan,” EYT’liler ile ilgili yasanının çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstediğimiz gibi bir durum olmazsa yapılacak olan ilk seçimde ve ortalama her evde üç oyumuzun olduğunu düşünürsek bizde ona göre bir yönelimimiz olacaktır. Bizleri hem iktidar hem de muhalefet seçim malzemesi olarak kullanmayı bıraksınlar. Bizler seçim malzemesi olarak kullanılmak istemiyoruz. Çünkü bu zamana kadar mevcut hükümetin elinde olan bir imkân vardı. İsteselerdi bu durumu daha önceden de çözebilirlerdi. Neden bu zamana bekletildi. Artık biz bu durumu düşünmek istemiyoruz” diye belirtti.

‘EYT’LİLERİN DEVLETTEN TOPLU PARA ALMASI GEREKİYOR’

EYT’lierin yaş haddinden beklediği süreden dolayı 300 ile 500 bin TL devletten toplu para alacağı olduğunu belirten Kotan,” Bizler emekli olamadığımız için bu paralarımızı alamadık. Aynı zamanda prim ödemeye de devam ettik. Dolayısıyla biz devletimize her konuda yardımcı olduk. Bizde diyoruz ki; 2008 yılından sonra bağlanan aylık bağlanma oranı yüzde 28 ile 30 seviyelerinde. Fakat bu durum 1999 yılından önce yüzde 70 seviyelerindeydi. Bugün asgari ücretle çalışıp emekli olan bağlanan maaşlar 3 bin ile 3 bin 500 TL arasındadır. Bu durumunda adaletli olarak en düşük asgari ücret baz alınarak ona göre maaşın bağlanması ve yatırılan matraha göre de aradaki artırımın yükseltilmesi konusunda ısrarcıyız. Bizlerle diyalog içinde bir araya gelinmesini ve aklımızdaki soru işaretlerinin cevap haline dönüşmesini istiyoruz” diye konuştu.

YAŞ KRİTERİ KONUSUNDA ENDİŞELERİMİZ VAR

Kotan,” Bize göre iktidar prim gününü esas almayacaklar gibi duruyor. Fakat yaş kriteri konusunda endişelerimiz var. Kadınlarda 46, erkelerde ise 48 yaş olacakmış gibi söylentiler söz konusu. Biz EYT’liler olarak bakanımızın kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirttiği açıklamalarına güveniyoruz” dedi.

‘2 MİLYON KİŞİ STAJ MAĞDURU’

Staj mağdurları hakkında da görüşlerini belirten Kotan,” Öncelikle bende staj mağduruyum. Bizlere lisedeyken SSK kartları verildi. Bize sigorta girişiniz yapıldı dediler. Bizde bu durumu göze alarak 25 yılımızı hesapladık. Fakat günümüzde bu stajlar sayılmıyor dediler. Devlet o zaman niye bu denetimi yapmadı. Bu konuda da bir mağduriyet edilmemiz söz konusu. Bizler bu konuda yaptığımız çalışmaları yetkililere ulaştırdık. Bizler staj başlangıcının sigortalı olarak sayılmasını istiyoruz. Bu konuda isterlerse staj mağdurlarına prim borçlanması getirebilirler. Yaklaşık 2 milyon insan staj mağduru diyorlar. Bu durumu çözerlerse devletimize olumlu ve ekonomik yönden de katkı sağlayabilir”dedi.

‘İLK ETAPTA YAKLAŞIK 300 BİN KİŞİ EMEKLİ OLUR’

Yaklaşık 3 milyon emeklilikte yaşa takılanların olduğunun altını çizen Kotan,” Eğer durumuz resmileşirse ilk etapta ortalama 300 bin kişinin emekli olacağını düşünüyorum. Bu durum kademeli bir şekil gerçekleşeceği için devletimizde fazla bir yük getirmeyecektir. En önemlisi ekonomiye bir canlılık getirecektir. Emekli olan EYT’liler aldıkları parayla yatırım yapacaklardır” diye konuştu.