Vatandaş EYT’yi konuşuyor, Meclis EYT’yi konuşuyor, Basın EYT’yi konuşuyor, Sokak EYT’yi konuşuyor. Yani emeklilikte yaşa takılanlar gündemden hiç düşmüyor. Bu gidişle de düşeceğe hiç benzemiyor

Emeklilikte yaşa takılan 1,3 milyon EYT’li vatandaş mağdur edildi

EYT’liler çalışmaya başladıklarında yürürlükte olan yasa ile kadınlara 20, erkeklere 25 yılda emekli olma ve maaş bağlama hakkı veriliyordu. Sonradan çıkarılan bir yasa ile bu hakları ellerinden alındı

TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada EYT’lilerin sayısının kaç olduğunu Bakan Albayrak’a soran CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanlar, 1999 yılında çıkarılan yasayla yaş düzenlemesi getirilenlerdir.

Ancak 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi aylık bağlama oranını değiştirdi, emeklilik yaşını kademeli olarak 58’den 65’e çıkardı. Yirmi beş yıl devletine hizmet etmiş, vergi ödemiş, prim ödemiş çalışanlar, istekleri dışında yapılan düzenlemelerden mağdur oldukları için yaş düzenlemesinin kaldırılmasını istemektedir” ifadelerini kullandı.

Beş yıldır Suriye’den gelenler için 40 milyar harcama yapabilen iktidarın, EYT’lilerin hakkını neden vermediğinin açıklanmasını isteyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İşsiz kalan, prim ve günü tamam olan EYT’li neden açlığa mahkûm edilmektedir? Bu durum sizi rahatsız etmiyor mu? Aylık bağlama oranıyla emekli maaşları da tepetaklak oldu. İntibak düzenlemesi düşünüyor musunuz? EYT mağduru kaç kişidir?” şeklindeki sorularına açıklık getirilmesini istedi.

Suriyelilere 40 milyar dolar harcandı yani 300 trilyon lira. Bize gelince 26 milyar bulunmuyor diyen EYT’liler, AK Parti iktidarı ekonomi kötü para yok, olsa EYT’liyi bizde emekli etmek isteriz diyor. Gerekli gereksiz bilemeyiz.

Kanal İstanbul’u ille de yapacağız bir an önce başlayacağız diyorlar. Bu Kanal İstanbul gazoz kapağından mı yapılacak. Demek ki kaynak var buraya aktarılacak kaynağın çok az bir bölümü ile bizim sorunumuz çözülebilir, hem de istihdam artırıcı katma değeri yüksek üretime dönük yatırımlar yapılabilir diyerek çözüme dönük adımların bir an önce atılmasını istiyorlar.

Görünen o ki emeklilikte yaşa takılanlar sorunları çözülünceye kadar tek ses, tek yürek olmaya devam edecek.