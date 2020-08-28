Madem Karadenizde değeri en az 70 – 80 milyar dolar olan bir doğal gaz rezervi buldunuz ve üstelik devamının da olduğuna inanıyorsunuz o halde para sorununuz kalmamış demektir.

Bu durumda yıllardır EYT, intibak ve düşük maaş katsayısı ile emekli olmak gibi sorunları dile getirdiğimizde hep ileri sürdüğünüz “ama bütçe dengeleri meselesi”, “para yok”, “tasarruf etmemiz gerekli” gibi bahaneler artık ortadan kalkmış vaziyettedir.

Madem bu ülke vatandaşlarına ait doğal bir zenginlik ve refah kaynağını, üstelik de yabancılara pay vermenize bile gerek olmayacak bir biçimde, milli bir kamu kurumu olan TPAO eli ile keşfettiniz artık “para yok” gerekçesini ileri sürerek, bu sorunları acilen çözmekten kaçınmamanız gerekir.

Neticede bu ülkenin zenginlikleri, öncelikle bu ülke vatandaşlarının acil, maddi sorunlarını çözmekte kullanılmalıdır.

Acil maddi sorunlar dediğimizde maddi yükler ile en çok ezilen kesim hiç şüphesizdir ki emeklilerdir. Bir de analarının ak sütü gibi hak ettikleri halde kanunların geriye yürütülmesi sonucunda emekli olamayan EYT’liler var ki onların durumu emeklilerden bile kötü, emeklilerden bile acil.

Yapılan ve adına “reform” denilen kanuni düzenlemeler ile 2008 yılından sonra çalışanlara son maaşlarının ancak ve ancak yüzde 50’si kadar bir emekli maaşı tahakkuk etmektedir. Yapılan bu düzenlemeler sonucunda geçmiş yıllarda emekli aylığı asgari ücretin yüzde 70’inden aşağı olamazken, 2008 sonrasında bu da yüzde 35’e düşürüldü. Bütün bu yapılan düzenlemeler emekli aylıklarının düşmesine ve çalıştıkça azalan emekli aylığı sorununa neden oldu. Emekli olmak hem zorlaştı ve hem de emekli olanların insan onuruna yakışır, asgari geçimini sağlayabilecek gelir beklentisi ortadan kalktı.

Bugün uygulanan sisteme göre emekli aylığı; ortalama kazanç, prim gün sayısı, enflasyon ve büyüme hızı gibi birçok faktöre göre tespit ediliyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızının sadece yüzde 30’u üzerine ekleniyor.

Aylık bağlama oranı bakımından üç dönemin söz konusudur:

Birinci dönem 31.12.1999 öncesi dönem; bu dönemde aylık bağlama oranı göstergeden aylık hesaplanacaklar için 25 yıl sigortalılık süresi üzerinden ele alınırsa yüzde 76 olarak belirlenmişti. Bu dönemde 3600 gün üzerinden emekli olanların da aylık bağlama oranı yüzde 70’di.



İkinci dönem 1.1.2000 ve 30.09.2008 arası dönem; Bu dönemde aylık bağlama oranı 25 yıllık sigortalılar için yüzde 65’e geriledi.

Üçüncü dönem 1.10.2008 sonrası dönem; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasıyla 25 yıl sigortası olanların aylık bağlama oranı yüzde 50’ye düşürüldü

Mevcut kanuna göre memurların emekli aylığı hesaplamasında gösterge ve katsayı sistemi esas alınıyor. Bu hesaplamaya göre 2008 öncesi 25 yıl hizmet vermiş memurun aylık bağlama oranı yüzde 75 kadardı. Yani ortalama aylık kazancın yüzde 75’i emekli aylığı olarak bağlanıyordu. Oysa Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan memurlar 25 yıl çalışmaları karşılığı ancak ortalama aylık kazançlarının yüzde 50’sini, yani hepi topu yarısı kadarını emekli aylığı olarak alabiliyorlar.

Eski sistemde, yani 2000 yılından önce 25 yıl çalışıp da emekli olacaklara uygulanan aylık bağlama oranı yüzde 75’in üzerindeyken 2.000 bin lira maaş alan bir çalışan emekli olduğunda 1.500 liraya yakın maaş alabiliyordu. 2000-2008 yılları arasında ise 25 yıl çalışıp da emekli olacaklara uygulanan aylık bağlama oranı yüzde 65’lere düşürüldü, sonuçta 2.000 lira maaş alan bir çalışanın emekli aylığı 1.300 liraya düştü. Bir de 2008 sonrası var ki, asıl sosyal güvenlik alanında zulmün başladığı tarihtir.

Yapılan kanuni değişiklik ile aylık bağlama oranı hesaplaması tamamen değiştirildi ve kabaca her bir yıllık çalışma süresi için yüzde 2’lik bir aylık bağlama oranı belirlendi. Bu da 25 yıl çalışan için yüzde 50’lik bir aylık bağlama oranı anlamına geliyor hesap yaptığınızda 2.000 lira maaş alan bir çalışanın emekli aylığı 1.000 liraya düşmüş olduğunu görüyorsunuz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 1999 yılında zamanın DSP, ANAP, MHP koalisyon hükümeti tarafından çıkarılan 4447 sayılı kanunun mağdurlarıdır. Bu mağduriyetin sebebi 4447 sayılı kanunun dünyada başka bir uygulaması olmadığı biçimde ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olarak geriye doğru işletilmiş olmasıdır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 4447 sayılı kanunun geriye doğru işletilmesi sebebiyle yıllarca sürecek bir mağduriyete uğramış bulunmaktadırlar. AKP iktidarı bu mağduriyet söz konusu olduğunda hep “para yok” gerekçesine sığınmıştı, artık para olduğuna göre bu sorunu acilen halederler de milyonlarca Türk vatandaşının mağduriyetini giderirler diye umut ediyorum.