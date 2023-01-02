EYT MESAİSİ YAPAN SGK ÇALIŞANLARI MAAŞ İYİLEŞTİRMESİ VE EK ÖDEME İSTİYOR

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BES Genel Başkanı Berdicioğlu, EYT düzenlemesi ile birlikte 2 buçuk milyon insanın emeklilik işlemlerinin başlamasının SGK çalışanları için büyük bir iş yükü oluşturacağına dikkat çekti. SGK çalışanlarının çay molası bile vermeden büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Berdicioğlu, SGK çalışanları için taleplerini “Düşük ücretli maaşların iyileştirilmesini, SGK ek ödeme yönetmeliğinde yapılacak bir düzenleme ile de ek ödeme puanlarının arttırılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda da SGK personeline, diğer kurumlarda da verilen tazminatların benzeri olarak Sosyal Güvenlik tazminatı adı altında bir ek ödeme yapılması talebimiz var” sözleriyle dile getirdi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Aralık’ta yaptığı açıklama ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduru vatandaşlar için düzenleme yaptıklarını, yapılan düzenlemeyle birlikte 2 buçuk milyon vatandaşın emekli olacağını duyurmuştu.

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Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, 2 buçuk milyon çalışanın aynı dönemde emekli olmasının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları üzerinde büyük bir iş yükü oluşturduğuna dikkat çekti. SGK çalışanlarının özveriyle çalıştığını belirten Berdicioğlu, SGK çalışanlarına ek ödeme verilmesini talep etti. Sonsöz Gazetesi’ne konuşan Berdicioğlu şunları söyledi:

“EYT’NİN SÖYLENTİSİ BİLE İŞ YOĞUNLUĞUNU ÜÇ KATINA KADAR ARTTIRDI”

“EYT ile ilgili düzenlemenin olacağı Çalışma Bakanı tarafından da uzunca bir süredir dile getiriliyor idi. EYT mağdurlarının yaptığı büyük bir mücadele var, yaptığı eylemlilikler, mitingler… Kuşkusuz seçim atmosferine girildiği için de iktidar bununla ilgili bir adım attı. Ortada henüz yetkililer tarafından yapılmış bir açıklama yokken, EYT’nin söylentisinin bile Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki iş yoğunluğunu üç katına kadar arttığını belirtmiştik.

Kamu kurumları içerisinde en az ücret alan memurlar SGK’da çalışan arkadaşlarımız. O kadar çok iş yoğunluğu, iş yükü var ki. Doğumundan ölüme kadar hatta öldükten sonra hatta doğmadan önce ana karnına düştüğünde, bir insan evladının SGK ile ilişkisi başlar ve bu bitmez. Bu kadar bir iş yoğunluğu vardır. Buna rağmen de çok düşük ücretlerle çalışırlar büyük bir özveriyle.

SGK çalışanlarına düşük ücretlerini düzenleyecek, arttıracak bir adımın atılması beklentimiz. EYT ile beraber artan iş yoğunluğu nedeniyle de zaten ek bir tazminat verilmesi gerekiyor. Bir mesai verilmesi, ödenmesi gerekiyor. Çünkü kurumun bütün çalışanları bu anlamda EYT hizmetlerine verilmiş durumda.

“2 BUÇUK MİLYON EYT MAĞDURUNUN EMEKLİLİK TALEPLERİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR SGK EMEKÇİLERİ”

Adalet Bakanlığı’nda çalışanlar için Adalet Hizmetleri tazminatı var. Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri var. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları, öğretmenler ve diğer personel için ek ders ücretleri var. Belediye çalışanları için denge tazminatı var. Dolayısıyla SGK çalışanlarına da biz bir ödeme yapılmasını ve Sosyal Güvenlik tazminatı adı altında da bir tazminat ödenmesini talep ediyoruz.

Daha bu Sosyal Güvenlik Merkezlerinin önündeki uzun kuyruklar borçlanma talebi kuyruğu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, iki buçuk milyon EYT düzenlemesin yararlanacak diye. Şimdi bu iki buçuk milyonun emeklilik talebi, hizmet birleştirmesi talepleri, borçlanma talepleri… Bunların yaratacağı iş yükünü ve uzun kuyrukları düşünsenize. Bu hemen bitecek bir şey de değil. Normal, süresi geldiği için emekli olacakların emeklilik taleplerini bir taraftan yerine getirirken bir taraftan da ekstradan bu iki buçuk milyon EYT mağdurunun emeklilik taleplerini ve diğer taleplerini yerine getirmek için de canla başla çalışıyor SGK emekçileri.

Düşük ücretli maaşların iyileştirilmesini, SGK ek ödeme yönetmeliğinde yapılacak bir düzenleme ile de ek ödeme puanlarının arttırılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda da SGK personeline diğer kurumlarda da olduğu gibi verilen tazminatların benzeri olarak Sosyal Güvenlik tazminatı adı altında bir ek ödeme yapılması talebimiz var.

SGK çalışanları sabah zaten işyerine gelmeden önce işyerinin önündeki upuzun metrelerce uzamış bir kuyrukla karşı karşıya. 8.30’da başlayan iş yoğunluğu talep toplama, bu talepleri sınıflandırma, ilgili servislere gönderme, ilgililerin dosyalarını çekme, bunlarla ilgili yazışmaları yapma, hesaplamaları yapma, aylık bağlanacaksa aylıklarını bağlama işlemlerini şu an canla başla, hiç dinlenmeden, bir çay molası bile vermeden SGK çalışanları karşılıyor.

“EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU MAAŞININ YOKSULLUK SINIRINDA OLMASINI İSTİYORUZ”

SGK çalışanlarının neredeyse hepsi üniversite mezunu. Yeni alınan gençler. Bu arkadaşlarımız üniversiteyi bitiriyorlar, daha sonra KPSS’ye uzunca bir süre hazırlanıyorlar ve yüksek puanlarla kazanıyorlar. SGK yüksek puanlarla alıyor. Daha sonra kazanan bu arkadaşlarımızın çoğu sözleşmeli, 4B’li olarak atanıyor ve 4B’lilere bugün 9 bin Lira’nın da altında maaş ödeniyor. Burada bir eşitsizlik var. Kamuda daha önce taşeron olarak çalışan personel 4D statüsünde sürekli çalışan olarak kamu kurumlarına alındı. Onların şu anda ek ödemeleriyle beraber ücretleri 12 bin 500 lirayı geçiyor, Ancak üniversite mezunu, KPSS ile bu kurumlara girmeye hak kazanmış arkadaşlarımızın aldığı maaş 9 bin liranın altında. Bu adaletsizliğin giderilmesi talebini Sayın Bakana, SGK yetkililerine de bir kez daha iletelim.

Eskiden 2002 yılında bir kamu çalışanının ortalama memur maaşı asgari ücretin üç katından fazlaydı. Biz hakkımız olanı istiyoruz. En düşük devlet memuru maaşının yoksulluk sınırında olmasını istiyoruz. Sendikamızın açıkladığı aralık ayı yoksulluk sınırı 29 bin Liradır. Biz sendikamızın açıkladığı rakama en düşük memur maaşının çekilmesini istiyoruz.”