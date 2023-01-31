EYT MECLİS’E SUNULDU

- Reklam -

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaş şartı aranmadığını ve ilk maaşların Mart ayında alınacağını açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Prim gününü dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde emekli olacak. En geç haftaya Salı veya Çarşamba, yasalaşmasını öngörüyoruz” dedi.

“Bugün tarihi bir gün” ifadesini kullanarak, teklifin detaylarını anlatan Akbaşoğlu, düzenlemenin bu yıl 2 milyon 250 bin, toplamda ise 5 milyon çalışanı ilgilendirdiğini söyledi.

Düzenlemenin dört maddeden oluştuğunu söyleyen Akbaşoğlu, “Prim gününü dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde emekli olabilecek” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“İster BAĞ-KUR’lu, ister SSK’lı, ister Emekli Sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe karışmış olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999’dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.”

Akbaşoğlu, maaşların en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liradan başlayacağını da söyledi.

Yasa düzenlemesi, çalışan emekli için 5 puan destek primi verilmesini ve emekli olanların 10 gün içerisinde tekrar işe başlaması halinde işverenlere yaklaşık 500 TL destek verilmesini de öngörüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, sigortalı çalışırken 8 Eylül 1999’daki bir yasal değişiklikten sonra emekli olma koşulları büyük oranda değişen kişilere deniyor.

Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan önce olanları ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olanlar, getirilen yaş zorunluluğu sebebiyle emekli olamamıştı.

Kanundaki değişiklik öncesi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 5000 gün prim şartı ve 25 yıl sigortalılık süresi yeterliydi.

Dolayısıyla 18 yaşında çalışmaya başlayan bir kadın 38, 18 yaşında çalışmaya başlayan bir erkek ise 43 yaşında emekli olabiliyordu.

1999 yılında yapılan değişiklikle ise kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde 60 olmuş; 2008 yılında ise ilk kez sigortalı olarak işe başlayacaklar için emeklilik yaşı 65’e yükseltilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllarca EYT’lerin taleplerine net şekilde karşı çıkmış, 28 Aralık 2022’deki kabine toplantısı sonrası “Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır” demişti.