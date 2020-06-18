Kıdem tazminatında “Kazanılmış haklar korunacaktır” demiş sayın bakan, atalarımız ise “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” demişlerdir, EYT, intibak, 3600 ek gösterge konularında ne yaptınız? Çalışanın emeklinin hangi kazanılmış hakları korudunuz? Çalışan ve emekliler lehine hangi kazanımları sağladınız ki bu sözünüze inanalım güvenelim?

Tek maaşa beş boğaz doyuran milletin hali, sizin dört yerden maaş alan güreşci eskilerinize benzemiyor! Millet bırak yoksulluğu, artık açlık sınırının bile altında yaşıyor.

Saraylar, daima insanın algısını bozar ve gerçekleri idrak etmesini engeller; Herkes bilir zamanında Fransa’da yoksulluk zirve yapmış, insanlar açlıktan kırılırken “halk yiyecek ekmek bulamıyor” diyenlere Kraliçe Marie Antoinette’nin de “ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler” cevabını verecek kadar algısı bozulmuş ve gerçeklerden kopmuştu…

Türkiye’de emeklilik sistemi hali hazırda çok ama çok büyük sorunlar ile doludur:

Bir kere emekli ücretleri bir emekliyi “insan onuruna yakışır” şekilde yaşatabilmekten çok uzaktır, bu durum zaten başlı başına devasa bir sorundur. Geçmişte birikimi, evi barkı olmayan bir emeklinin yaşlılığında yoksulluğa düşmeden, çoluk çocuğun eline düşmeden yaşaması mümkün değildir.

Diğer yandan emeklilik koşulları ve emekli olduktan sonraki kazanımlar 4A, 4B ve 4C olarak kategorize edimiştir ve çok büyük haksızlıklar vardır.

Türkiye’de emeklilik ile ilgili en önde gelen sorunlardan biri Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunudur! Sorun 1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı yasayla başladı, kanun ile emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı. Yasa geriye doğru yürütülünce de kazanılmış haklar buharlaştı.

1992 yılına kadar bütçeden SSK’ya hiç para aktarılmıyordu. SSK tüm harcamalarını, topladığı primlerden finanse ediyordu. Ancak, özellikle 1970’li yıllarda yaşanan kronik yüksek enflasyon dolayısıyla sosyal güvenlik kurumlarının fonları eridi. 1977-1981 dönemine ilişkin beş yıllık Sosyal Güvenlik Komisyonu Raporu’na göre, söz konusu tarihler arasında sosyal güvenlik kurumlarının biriktirmiş olduğu fonlar yüzde 75’lere ulaşan net değer kaybına uğradı. Bu yaşanmış gerçekler ortada dururken kim nasıl kamu yönetimine güvenip de “kıdem birikiminin” enflasyona ezdirilmeyeceğine inanabilir?

1992 yılında Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanınmıştı.

Bu değişiklik dolayısıyla 5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olmaya başlamıştı.

Uygulanan yanlış politikalar sonucunda Sosyal Güvenlik Sistemi finansal darboğaza girince çözüm olarak 4447 sayılı kanun çıkarıldı. Kanuna göre 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşını kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a çıkarttı. Daha önce işe girmiş olanların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını ise kademeli olarak artırdı. Bu kanun geriye dönük olarak da uygulandı bu açık bir hak ve hukuk ihlalidir, çok büyük bir sorun olarak ortada durmaktadır.

Ayrıca Türkiye’de emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine göre de ciddi şekilde farklılıklar içermektedir. Aynı süre ve aynı maaşla çalışan kişiler sisteme giriş tarihlerine göre çok farklı oranlarda emekli maaşına hak kazanmakta ve ellerine çok farklı miktarlarda emekli maaşı geçmektedir. Önce 2000 yılında, son olarak da 2008 yılında yapılan değişiklik sonrası emekli maaşının hesaplanması için 3 farklı dönem oluşturulmuştur. Bu dönemlerdeki çalışma sürenize bağlı olarak elinize geçecek emekli maaşları da çok farklılaşmaktadır.

Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Vatandaşın bu haklı talebi yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır.

Son yıllarda gerçekleştirilen tüm genel ve yerel seçimlerde iktidarın bir numaralı vaadi olan “polise, öğretmene, hemşireye, din görevlilerine” emeklilik için 3600 ek gösterge ve bu yolla zam yapılmasına ilişkin sözler de yerine getirilmedi!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerden önce miting meydanlarında, “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergeleri 3 bin 600’e çıkarılacak” demişti. Geçen yılki yerel seçimlerde aynı söz tekrar verildi.

Yerel seçimlerden önce konuyla ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “3600 ek gösterge talebi, Meclis takvimi uygun olursa seçimden önce çıkarılacak” demişti lakin bu söz de tutulmadı.

İktidar EYT, İNTİBAK ve 3600 EK GÖSTERGE sorunlarını çözmemiş, unutmuş, şimdi tutmuş kıdem tazminatı ile uğraşıyor, sorun var çözeceğim diyor…

Dert ebette sorunu çözmek değil; Dert düşük faiz ile kullanılacak, zaman içinde enflasyona yedirilecek sıcak para kaynağına ulaşabilmek, günü kurtarmak, benden sonra tufan politikası uygulamak demek…