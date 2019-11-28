Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun süredir Türkiye’nin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri. Kendisini “EYT’li” olarak adlandıranların sayısı milyonları buluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ödediği primi, verdiği emeği yani hakkını istiyor.

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999’da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı ve bu sorun giderek büyüyor.

Geçtiğimiz günlerde hükumet ve muhalefetten peş peşe EYT açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’teki grup toplantısında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, “olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek” diye konuştu. EYT’lilerle ilgili bir açıklama da Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bugünü bir kenara yazın ve her yerde anlatın, Kılıçdaroğlu EYT’lilerin sorunlarını çözeceğini söyledi deyin.’ dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’i arayarak EYT mağdurları hakkındaki görüşlerini sordum:

İktidarın EYT sorununu çözmeyeceğini açıkladığını ifade Gürer, “Bu sorunu biz çözeceğiz. EYT’lilerin kamuya zararları yoktur. Anayasal haklarını istiyorlar. EYT mağdurları yük ve maliyet olarak nitelendirilemez. Yirmi beş yıldır ödedikleri primlerinin karşılığını istiyorlar. Prim ve günü tamam olan ve işsiz kalınca açlığa mahkûm edilen EYT’linin sorunu mutlaka çözülmelidir. Yaş değil, prim ve gün esaslı emeklilik sağlanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak EYT’lilerin yanındayız ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biz çözeceğiz” diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar son günlerde seslerini sosyal medya da dahil bir şekilde duyurmaya çalışıyor .Dernek çatısı altında toplanan EYT’liler taleplerini bir raporla resmi yerlere ulaştırdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla hüsrana uğrayan EYT’lilerin bu yoğun çabaları umarım boşa çıkmaz.