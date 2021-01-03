EYP ile yakalandı, uyuşturucu satıcılarının tehdit ettiğini söyledi

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Konak ilçesinde, dün el yapımı patlayıcı (EYP) ile yakalanan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda terör şüphesi bulunmadığı belirtilirken, zanlı İ.İ.’nin (31) uyuşturucu satıcıları tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle patlayıcı bulundurduğunu söylediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın başlattığı ‘Narko Alan’ projesinde görevli polis memurları, dün, 830 Sokak’ta yürüyen İ.İ.’yi şüphe üzerine durdurdu. Uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık, uyuşturucu kullanma, bıçaklı yaralama, silahlı yaralama ve yağma gibi birçok suçtan poliste suç kaydı bulunan İ.İ.’nin üzerinde yapılan aramada, ceketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı çıktı. İ.İ. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheli, sorgusunda el yapımı patlayıcıyı kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan poliste kaydı bulunan A.T.A.’dan (29) aldığını söyledi. Polis ekipleri, A.T.A.’nın Tuzcu Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi.

‘KENDİMİ KORUMAK İÇİN İHTİYAÇ DUYDUM’

Olayı araştıran ekipler, herhangi bir terör bağlantısına ve bulgusuna rastlamadı. Şüpheli İ.İ.’nin ifadesinde, uyuşturucu satıcıları tarafından tehdit edildiğini söylediği ve bu sebeple kendini korumak için patlayıcıya ihtiyaç duyduğunu söylediği belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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