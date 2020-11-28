Eynal Kaplıcaları’na yoğun ilgi

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Simav ilçesinde birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Eynal Kaplıcaları yoğun ilgi görüyor.

Yılın 4 mevsimi binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kaplıcalar, doğal güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Halk arasında romatizma ve cilt başta olmak üzere siyatik, lumbago, cilt ve deri, egzama, nevralji, kireçlenme, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar ile bazı cinsel rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen kaplıcalara, havanın soğumasıyla birlikte daha fazla vatandaş talep göstermeye başladı. Eşyalı apart tarzı motellerde bir aile günlüğü 80 ila 145 TL arasında rahatça konaklama imkanı bulabiliyor. Kaplıcanın müşterileri arasında İzmir, İstanbul, Konya ve Uşaklılar başı çekerken, bu illeri sırasıyla Ankara, Bursa, Hatay ve Gaziantepli müşteriler takip ediyor.

Simav Belediye Başkanı AK Parti’li Adil Biçer, “Simav denilince ilk akla şifalı sularıyla 14 çeşit hastalığa iyi gelen Eynal Kaplıcaları geliyor. İçerdiği mineraller bakımından dünyanın en kaliteli kaplıca suyuna sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Kaplıca suyumuz romatizma başta olmak üzere siyatik, kırık-çıkık, cinsel rahatsızlıklar, cilt ve deri hastalıkları, nevrit, nevralji, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi gibi tam 14 çeşit hastalığa iyi geldiğini bilimsel olarak ispatlanmış bulunuyoruz. Üstelik kaplıcamızın bulunduğu alan tam anlamıyla bir doğa harikası. Şifa ve tatili bir arada yakalamak isteyenler kaplıcamızı yaz kış demeden dolduruyor. Türkiye’nin dört bir yanından müşterilerimiz geliyor” dedi.

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