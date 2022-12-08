‘Ey Özgürlük’ Sergisi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesinde açıldı 

- Reklam -

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde, ‘#EyÖzgürlük!’ sergisi açıldı. 28 fotoğraf, resim, seramik ve heykel sanatçısının yer aldığı sergi, 24 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Fatih’te bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde, Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi ‘#EyÖzgürlük!’ düzenlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim, Denetim, Balotaj, Onur Kurulları, TGC üyeleri ile sanatseverlerin katıldığı sergi, TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı. Küratörlüğünü Fatma Batukan Belge’nin üstlendiği sergi Murat Erdin, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Erol Aktı, Esin Yolçınar ve Öznur Oğraş Çolak’dan oluşan TGC Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlendi.

“EY ÖZGÜRLÜK! BAŞLIĞINI VERİP BİR ETKİNLİK HALİNE GETİRDİK”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Bu sergiyi açmamızın en büyük nedeni, bizim kültür komisyonumuzun bize getirdiği projeydi. Bu projeyi daha da geliştirdikten sonra, Ey özgürlük! Başlığını verip bir etkinlik haline getirdik. Arkadaşlarım bu konuda çok çaba harcadılar. Neden Ey Özgürlük; Türkiye’de insan hakları ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller kalkmıyor. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Oto sansür dediğiniz engellemeler, insanımızın da odağına giriyor” dedi.

- Reklam -

“ONLARI BİR ARAYA GETİREN ŞEY, ÖZGÜRLÜK DUYGUSU ASLINDA”

Serginin küratörlüğünü yapan Fatma Batukan Belge, “Türkiye Gazeteciler Basın Müzesi’nde düzenlediğimiz, ‘Ey özgürlük Basın ve Düşünceyi ifade özgürlüğü sergisi’ görsel sanatlar sergisi aslında. Çeşitli disiplinlerden, seramik, resim, heykel, karikatür, fotoğraf… Böyle farklı disiplinlerden çeşitli sanatçıların ve gazetecilerin ortaklaşa bir sergisi diyebiliriz. Çağdaş Türk sanatının çok önemli ustaları ve genç sanatçılar bir araya geldiler. Onları bir araya getiren şey, özgürlük duygusu aslında” ifadelerini kullandı.

“EY ÖZGÜRLÜK PROJESİNDE KATKIDA BULUNMAKTAN, OMUZ VERMEKTEN MUTLUYUM”

Çektiği fotoğraflarla sergiye katılan Milliyet Gazetesi Foto muhabiri Ercan Arslan, “Cemiyetin açtığı Ey Özgürlük projesine katkıda bulunmaktan, omuz vermekten bende mutluyum. Ben daha çok fotoğraf olarak, fotoğraf bakış açısıyla duyguya destek olmaya çalıştım. Özellikle benim Gezi’de çektiğim bir seri var. Ben müziğin sadece bir eğlence olmadığını, aynı zamanda bazen isyan olabileceğini, ağıt olabileceğini, yas olabileceğini düşündüm. Daha yumuşak, müzikle olan fotoğraflarımı koydum 2 tane… 2 tanesi biraz daha sert. Eski DİSK’in binasında olan bir fotoğraf var. Daha çok içeriye sıkıştırılmış ama kendi düşüncelerini ifade edemeyen insanlar” diye konuştu.

Öte yandan sergi, Adviye Bal, Armağan Ulusoy, Asuman Aktüy, Aybeniz Ece Uçan-Esin Yolçınar, Aynur Karakaş Karaağaç, Bahri Genç, Beril Anılanmert, Buket Acartürk, Deniz Pireci, Didem Erk, Ercan Arslan, Erkan Özdilek, Fatma Batukan Belge, Filiz Yıldız, Güngör Güner, Haniyeh Aeini, Huri Aykut Ülker, Kaan Sağanak, Leman Kalay, Maryam Salahi, Mehmet Aksoy, Mehmet Dere, Meriç Hızal, Nurdan Arslan, Safiye Başar, Sebati Karakurt, Uğur Şahin ve Vedat Arık’ın eserlerinden oluşuyor. 28 fotoğraf, resim, seramik ve heykel sanatçısının yer aldığı sergi, 24 Aralık tarihine kadar devam edecek.