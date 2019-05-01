Eximbank’tan ihracatçılara destek

İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) nisan ayı meclis toplantısına konuk olarak katılan Türk Eximbank A.Ş. Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eximbank olarak Türkiye ihracatının yüzde 26’sını, Ege Bölgesi ihracatının ise yüzde 33’ünü finanse ettiklerini belirterek, ihracatçılara ihtiyaçları olan teminat mektubunu vermeye başladıklarını söyledi.

İTB nisan ayı olağan meclis toplantısı Türk Eximbank A.Ş. Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde tarımda sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırmak, gençleri tarım ve tarımla ilişkili sektörlerde yenilik yaratacak fikirler üretmeye teşvik etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende yaptığı konuşmada kalkınmanın en önemli anahtarının tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğuna dikkat çeken İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu bilinç doğrultusunda tarımda sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artırarak çağdaş tarımsal uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kestelli, “Gençleri tarım ve tarımla ilişkili sektörlerde yenilik yaratacak fikirler üretmeye teşvik etmek amaçlarıyla düzenlediğimiz Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması’nın her yıl artan bir ilgiyle karşılaşması bizi mutlu ediyor.

Bu yıl yarışmamızın üçüncüsünü gerçekleştirdik. Konu başlıklarımızı ‘Bitkisel ve hayvansal üretim’, ‘Tarımsal pazarlama ve markalaşma’, ‘Tarımda bilişim ve teknoloji’, ‘Kırsal kalkınma ve kadın’ olarak belirlemiştik. Türkiye’nin dört bir yanından 118 başvuru aldık. Birbirinden yaratıcı projeler üç etaptan oluşan bir süreçten geçirilerek değerlendirildi. Bunun neticesinde 3 kişiye derece ödülü, 3 kişiye mansiyon ödülü, 25 kişiye de sergi ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Katılım gösteren eserler arasından toplamda 31 proje başarılı kabul edildi” dedi. Tarımın önümüzdeki yıllarda da dünya nüfusunun en yaşamsal konusu olmaya devam edeceğini belirten Başkan Kestelli, “Tarıma yatırım yapan kazanacak. Tarımsal üretimin hem nitelik hem nicelik olarak gelişip çoğalmasından insanlık kazançlı çıkacak. Bu nedenle katılan ve emek veren herkes bizim için, ülkemiz için çok ama çok değerli” diye konuştu.

Proje sahiplerine ödüllerinin verilmesinin ardından katılımcılar sergilenen proje özetlerini inceledi.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN VURGUSU

Meclis Başkanı Barış Kocagöz idaresinde gerçekleştirilen İTB olağan meclis toplantısında konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, akıllı tarım uygulamalarını mutlaka sektöre adapte etmek zorunda olduklarını ifade etti. Ürünlerin tamamını dünyaca kabul edilen standartlarda üretmek gerektiğinin altını çizen Kestelli, “Öyle bir sistem ortaya koymalıyız ki üretimde sağlık kriterlerine dikkat etmeyen üretici malını piyasada satamayacağını bilmeli.

Bu durum hem tarlada yapılan üretim, hem de gıda işletmelerinde yapılan üretim için geçerli. Ürünlerimizi hammadde niteliğinden çıkarıp katma değerli mamul ürüne dönüştürmeliyiz. Bu amaçla mamul ürün geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek bir ekosistemi yaratmalıyız. Pamuk, hububat, fındık gibi hammadde tarımsal ürünlerde uygulanan lisanslı depoculuğun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi. Tarımın sosyal yönünü asla ihmal etmemek gerektiğini belirten Kestelli şöyle devam etti:

“Mevcut sorunların çözülmesi ve tarım sektörümüzün sürdürülebilir geleceği için üretimden, pazarlamaya yeniden yapılanma ve yeni bir bakış açısı gerektiğini söylemek mümkün. Bu anlamda, duyurusunda erteleme yapılan tarımda milli birlik projesi tüm sektör paydaşları gibi bizim de detaylarını merakla beklediğimiz bir proje. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada projeyi A’dan Z’ye anlatmak amacıyla tarım şurası düzenleneceğini belirtti.

Şurada tüm paydaşların görüşlerini ortaya koyması ve ortak akılla projenin şekillenmesi büyük önem taşıyor. Tarım, eğitim gibidir. Atılacak yanlış bir adımı düzeltmek yıllar alabilir. Bu nedenle en doğruyu ve herkes açısından ortak doğruyu bulabilmek adına ince eleyip sık dokumalıyız. Umutluyuz, geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te, tarım ve tarıma dayalı sanayi ihracatında 100 milyar dolar gibi iddialı bir hedefe ulaşmak için gayretle çalışacağız.”

‘2019’DA EXIMBANK DESTEĞİ ARTACAK’

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise 2019 yılında Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için 5 yeni ürünü devreye aldıklarını, 10 ürünü de 2019 içinde devreye almayı planladıklarını söyledi. İhracat kredilerinin yüzde 53’ünü veren banka olarak lider durumda olduklarını ifade eden Yıldırım, 44.2 milyar dolarla 2018’de verdikleri desteği 2019’da 48.4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Hem Türkiye’de hem de dünyada ihracatçılara ihtiyacı olan teminat mektubunu vermeye başladıklarını ifade eden Yıldırım, ihracatçıların yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinde onları düşünerek ihtiyaçlarına göre finansal ürünleri çıkarmaya çalıştıklarını anlattı. Garanti, sigorta ve yeni teminat ürünlerini uygulamaya koyduklarını dile getiren Adnan Yıldırım şunları söyledi:

“Türk Eximbank olarak Türk ihracatçısına 3 hizmeti yapmak için kurulduk. Birincisi kredi, İkincisi sigorta ve üçüncüsü garanti. Zaman içerisinde kredide, sigortada belli yere geldik ama garantide pek uygulamamız olmamış. 2019 ile beraber eylül sonuna kadar garanti ve teminat ürünlerini uygulamaya koyuyoruz. Bu sene Türk Eximbank’ta mevcut kredi ve sigorta programları daha etkili olacak. Sigortayı ana teminat unsuru haline getirdiğimiz için sigortayı önemsiyoruz ama garanti ve teminat ürünlerini de bunların yanında daha çok uygulamaya koyuyoruz.”

İHRACATINIZI ARTIRIN ÇAĞRISI

En zor zamanda dahi faiz oranlarını artırmayarak iş dünyasına destek olduklarını kaydeden Adnan Yıldırım, yurt dışında yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak, “Yurt dışı fonlamayı önemsiyoruz. Türkiye’nin dünyadan kaynak getiren 7’nci bankasıyız. Aktif büyüklükte ise 10’uncu sıradayız” diye konuştu. Ege ihracatının yüzde 33’ünü finanse ettiklerini belirten Yıldırım, “2019 için kendimize yüzde 10 artış hedefi koyduk. İhracatınızı yüzde 10 artırırsanız biz de bu yüzde 10’u yukarı çekeriz. Eximbank olarak Türkiye ihracatının yüzde 26’sını finanse ediyoruz.

Ege Bölgesi’nde bu oran yüzde 33 olmuş. Yani Ege Bölgesi’ndeki ihracatın üçte birini biz finanse ediyoruz. Ege’deki ihracatçıların yüzde 45’i ile çalışıyoruz, destek sağlıyoruz” dedi. Kredi kullandırmak için kendilerine yeni alanlar aradıklarını, bu kapsamda kadın girişimci ihracatçılara toplam 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kaynak ayırdıklarını ifade eden Yıldırım, bu kaynağı kadın girişimci ihracatçılara düşük faizle kullandırdıklarını ve pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurguladı. Sigorta yaptıran ve kur riski almayan işletmelerle daha çok çalışacaklarını dile getiren Adnan Yıldırım, şunları söyledi:

“Kur riski almayın. Önümüzdeki dönemde sigorta yaptıran ve kur riski almayan işletmelerimizle daha çok çalışacağız. Kendi alacağını sigorta etmiyorsa, alacağı umurunda değilse ben nasıl para vereyim mantığıyla hareketle önümüzdeki dönem alacak sigortası yapan ve kur riski almayanla daha çok çalışacağız. Biz ihracatçılarımızın yeterince maliyetleri olduğunu biliyoruz. İş takipçileri ya da diğer aracılara bir kaynak ayırmalarını istemiyoruz. Aracıları bankamızdan uzak tutmaya çalıştık. Genç ihracatçılarımız için de bir banka ile anlaşarak onlara faiz avantajı sunacağız.”