Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde belediye ekiplerince pansiyona yerleştirilen evsiz Mustafa Sağ (52), odasında ölü bulundu.

Pelitlibağ Mahallesi’ndeki bir pansiyonda kalan Mustafa Sağ, bu sabah odasından çıkmayınca görevliler kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren

görevliler, Sağ’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, pansiyon ve Sağ’ın ölü bulunduğu odada inceleme yaptı. Mustafa Sağ’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Sağ’ın 4 gün önce evsiz olduğunu bildirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce pansiyona yerleştirildiği ve ücretsiz konakladığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI