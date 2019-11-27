Ak Parti milletvekilleri, Ankara’nın Evren ilçesinin adının Çıkınağıl olarak değiştirilmesi için Meclis Başkanlığı’na yasa teklifi vermişler.

Teklifin gerekçesinde özetle şöyle deniyormuş:

“12 Eylül 1980 darbesi milletimizde ve devletimizde şüphesiz çok derin yaralar bırakmıştır. Üzerinden 39 yıl geçmesine karşın hâlâ teessürle hatırladığımız 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır.

Bu kara lekenin mimarı olan şahsın isminin hâlâ başkentimizin bir ilçesinde kullanılıyor olması Türkiye demokrasisinin sırtında bir kamburdur.

Evren ilçesinin adının burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleriyle de uyumlu olarak Çıkınağıl olarak değiştirilmesi yerinde olacaktır.”

++

Vallahi, niye yalan söyleyeyim, bu haberi okuduğumda büyük bir şaşkınlık yaşadım.

Evren adıyla Kenan Evren’i özdeşleştirmek ciddi bir yanılgıya götürür bizi.

Türkçemizin en güzel sözcüklerinden biri olduğu gibi hatırlanması ve söylenmesi de son derece kolaydır Evren’in.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre, anlamı, “Gök varlıklarının bütünü, kainat, cihan, alem, kozmos” tur.

Bu sözcüğü tarihimizdeki darbeci bir generalle özdeşleştirmek dilimize haksızlıktır.

++

Gelelim, Evren’in yerine konulmak istenen Çıkınağıl ismine.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde, çıkın, “Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça”; ağıl ise, “Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit ve duvarla çevrili yer” diye geçiyor.

Çıkınağıl’ın birlikte kullanılmasından ise, “bohça şeklinde hayvan barınağı”, “bohçalı hayvan barınağı” anlamlarını çıkarmak mümkün.

Bir yanda Türkçenin en güzel sözcüklerinden biri olan Evren…

Diğer yanda, bohça şeklinde küçük hayvan barınağı anlamına gelen Çıkınağıl…

++

Öyle tahmin ediyorum ki, yasa teklifini imzalayan Ak Partililer, Evren’in ne olduğunu da, Çıkınağıl’ın ne anlama geldiğini de pek dikkate almamışlar.

Dilerim, hatalarını anlayıp yasa teklifini geri çekerler.