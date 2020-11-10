Evren’de sokak hayvanları unutulmadı

Zeynep GÖRGÜLÜ/EVREN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Evren ilçesinde, kaymakamlık ile Evren Belediyesi’nin ortak projesi kapsamında, sokak hayvanları için besleme noktaları oluşturuldu.

Evren Kaymakamlığı ile Evren Belediyesi’nin ortak projesinde, pandemide sokak hayvanları unutulmadı. Evren Kaymakamı Murat Demirbilek, ilk defa bu yıl uygulanan proje kapsamında, ilçenin farklı yerlerinde oluşturulan besleme noktalarına mama ve su bıraktı. Demirbilek, ilçe halkının besleme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığını belirterek, Evren Belediyesi’ne de projeye desteğinden dolayı teşekkür etti.

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