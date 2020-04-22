Asr-ı karîbde Amerikanya’da Turump derler bir garip adem zuhur etti. Kızılderilileri kırıp anların yerinde başbuğ olan karaderili ademi yerinden indirip tahtına calis olmuş idi. Dışı kırmızı, içi beyaz turpları okşardı.

Bazı kesan Turump adının da turptan kinaye verildiğin söyler. Sarı saçları sankim mühendis marifetiyle musanna’ suretinde kellesine öylece konuçlanmış. Amma mervîdir ki dünya mikyasında bir tüccar olup Karun kadar zengin imiş. Amerikanya’ya başbuğ olması da mahza bu bî-had serveti sayesinde olduğun zehabında olan bî-had Benî adem görmüşümdür.



Bu nev’i şahsına münhasır âdemin büyük hayalleri var imiş. Evvel emirde kamu âlemi kendine bend etmek ister imiş. Hergün TV deyü tesmiye eyledikleri camlıkutudan attığı ciritlerle dünya matbuatını şaşkın kılarmış. Memleketine müsafir suretinde giden devlet ricalini tevkif ettirir, ca’li mahkeme kurdurup hesap sorarmış. Kendüye yarar bir adem müsveddesi bulsa anı dahi hangi sarayda ağırlayacağını bilemez, sütünü sağacağı güne intizar eder imiş. Her kangı devlet kendüye “yok” dese hemandem ol devleti “kara deftere” kayıt edip cerimeye mahkum kılarmış.



Homeyni denilen büyük mollayı koltuğunun altına aluben İran toprağında Şah Rıza Pehlevi denen kıralın saltanatına son veren ise kendisinden önceki başbuğları imiş. Amma “gelen gideni aratırmış” fehvası gereği Homeyni ve halefleri de söz dinlemez olmuşlardı. Amerikanya içün “Büyük Şeytan” diyor ve nükleer dedikleri tehlikeli kimya ameliyyeleri tecrübe ediyorlardı. Ancak mes’ele-i asli şu idi: Bu memlekette gayette makbul, gayette mebzûl “beter ol” dedikleri neft çıkmakta ve Amerikanyaya pay vermekte pek hasis davranmaktaydılar.

Amerikanya Allahu a‘lem dünyada neft yağını en çok seven devlet idi. Nerede neft yağı bulunsa an-ı vahidde Amerikanyanın gemileri, askerleri orada tecemmü’ edip çıkan neftten pay almak telaşına düşerlerdi.



Birinci Cihan Harbi tesmiye olunan kebir harpten önce İngiliz, Alman, Amerikan hendese ve tarih-i kadim alimleri Musul ve havalisinde leylü nehâr âsâr-ı atîka taharri kılarlardı!! Hepsinin de burnu en talimli tazıdan bile daha eyi koku alır, neftin kokusunu yüzlerce kilometro mesafeden hissederlerdi. Cümle ulema-yı tevârih. Mîsâk-ı Millî hududlarında bulunan Musul’un anavatandan infikâkının esbab-ı mucibesinin buradaki gani neft yatakları olduğun tahrir ederler.



Cenub Amerikanya’da bulunan devletler tehlikeye daha civâr olmak mülabesesiyle daha çok ma’rûz oluyorlardı. Buralarda kimin reis-i cumhur olacağına, kimin tûkaka olacağına Turumplar karar verirdi.

“Neft benim neftim, sen ne karışıyon” dimek gafletine düşen bir reis-i cumhur aniden zuhur eden bir tayfunla makamını gâyip edebilirdi. En son Venezuella nam ülkenin kara bıyıklı, Türk kılıklı reisi anî bir tayfunla yerini yurdunu zayi edeyazdı. Neyse ki korkulan tayfun şimdilik te’ahhura uğradı.



Biz yine sadede gelelim. Yeri göğü yaratan Ulu Mevlaya şükür kılalım ve kâinatı bu menhus Korona illetinden halas etmesi içün dua edelim. Allahu taalâ 65 yaşını yaşamış, evde karantina hapsine alınmış olanlara hâsseten ev hapsi nedir bilmeyen zükûra yardım eylesin. Huda-yı zülcelal hikayenin devamını yazmayı da bu fakîre nasib eylesin. Amin. İnteha.