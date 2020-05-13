Hicret-i Nebeviyyenin 1441. yılı şehr-i Ramazanını idrak ettiğimiz şu eyyâm-ı mübârekede Lisan-ı Türkîmiz de bereketlendi. İlkin nev zuhûr Corona, kim lisan-ı halk da âna Korona tesmiye ederler, hanelerimize gelip baş köşeye oturdu. Artık yeni dillenen bebekler bilem anne- baba demeden Korona der oldular. Tabibler âna Cavid 19 (Covid 19) diye numerolu bir ad verürler ki kayıp-mayıp olmaya. Amma cümle halk bundan geri ânı Korona deyip ayıtırlar.

Camkutuda her sabah, kuşlukta, vakt-i zuhrda, vakt-i asrda, vakt-i ışâda Korona hakkında cümle etıbbâ konuşurlar. Konuşmasına konuşurlar da bazılarını halkımız Latin Lisanını tekellüm edemediği için anlamaz ama kendisine de bir şey belli etmez, anlarmış gibi görünür! Bazı tabibler de Allah onlardan hoşnut olsun tam halkın anlayacağı gibi anlatırlar.

Camkutuda her daim ol günkü marîz sayısın virirler. Andan gayrı kaç beni âdemin durumu fenaya gitmiş ve ânı ihtimamlı bakım bölmesine almışlar anın sayısın verirler. Ama bu sayı verirken “İyileşen vak’a sayısı” deyü bir acaip kelam iderler. Bu fakir ânı bir türlü fehm idemem. Ne ola ki “iyileşen vak’a” deyüben düşünür dururum. Öyle ya haste adem iyileşse mümkün emma ve lâkin vak’a nasıl iyileşiyor? Ola ki onun için de bir dâru bulmuş olalar. Allahu a’lem.

Bir de “En tövbe” olan hasta sayısın virirler ince ince. Gerçi camkutuda konuşan hatunlar te’den sonra gelen vavı cezzim okumayıp “En-tûbe” şeklinde telaffuz ederler. Yârana sual ettim nedir bu kelimenin aslı deyu. Ayıttılar ki, bir marîz ihtimamlı bakım bölmesinde tîk-nefes olsa anın ciğerlerine mahsus âlât ile hava verirler ki âdem helak olmaya. İşte bu minval üzere âlet ile hava alan kesân için “en-tövbe oldu” tabiri isti’mal olunur. Yani kulun en çok tövbe ve istiğfar ettiği demler dimektir. Lisan-ı tebabette ise buna “En-tûbe” deyip ayıtırlar. İşin aslı budur. Gâfil olunmaya.

Bu sarı veba karantinasında cümle âlem hanelerinden çıkmaduğundan olmalı ki Devlet-i Cumhuriyyenin Lisan Müessesesinin alimleri de karantinadan bil-istifade lisanımıza giren bu ifadelere pek ses etmezler. Koronavirüs illeti milleti esir etmiş iken bu illetle alakalı pek çok kelime dahi ana sütümüz mesabesinde olan Türkçemize birer virüs gibi sinsice duhûl etmeye fursat bulmuştur.

Yeri göğü yaratan Yüce Mevlâ lisanımızı da, vatanımızı da ecnebi tasallutundan muhafaza eyleye. Tez günde bu illetten bizleri kurtara.