Amerikanya’nın dünya yüzünde en büyük rakîbi Yecüc-Mecüc ülkesi idi. Amma bu alemin garaibatındandır ki Amerikanyanın en çok mal idhal ve ihrac ettiği ülke de Çayna veyahud Çin denilen bu Yecüc- Mecüc ülkesi idi. Bu fakir-i pür-taksîre Çin denilen bu sarı toprakları dünya gözüyle görmek hayf ki kısmet olmadı.

Ama ipek için gidip gelen yârandan bunların ahvâlin çok dinlemişimdir. Rivayet ederlerdi ki bir Çinli ırgad karnını doyuracak bir iş bulsa havada bin parende atarak işe koşardı. Yevmiyesi az-çok demez karnının doyduğuna şükür kılardı. Zaten evlenmek serbest olsa bilem birden fazla çocuk yapmak memnu’idi. Aldığı yevmiye hatunun yevmiyesi ile cem olunduğunda 3 kişiyi ölmeyecek kadar geçindirmeye iktifa ediyordu.



Dünyanın en tüccar kavmi olmaya say eden Amerikanyalılar ise Çin’de bu sudan ucuz emeği görüben heman kârhanelerini bu topraklara nakil ettirdiler. Receb Ok, Adıessah gibi ünlü şanlı şirketler burada istihsal edip dünyaya ihraç etmeye başladılar. Türkiya nüfusunun 20 katından daha çok insanı beslemek, doyurmak hakikat-i hâlde azîm bir işti. Çayna’nın ırgadbaşıları Amerikanya’nın gelip kârhaneler kurmasına ol sebepten teşne oldular.



İsa’nın tevellüdünden 21 asır mürûr etdi. İhtiyar kürre-i arz iki cihan savaşı gördü. Dünyayı 5 büyük devlet kendi aralarında paylaştırmışlardı. Cemiyet-i akvamda bu düvelden herhangi biri çıkıp “yok” dese, sayir 187 düvel “evet” dese bile suya yazılmış yazı mesabesinde kalırdı. Türkiye’nin zimam-ı idaresini eline alan uzun adem bu böyle olmaz, “dünya beşten daha büyüktür” deyü ayıtsa da Cemiyet-i akvamda hiçbir şey değişmezdi. Ama bütün düvelin ricali bilirlerdi ki bu uzun âdem haklıdır. Velâkin seslerini yükseltmeye de fazlaca cür’et edemezlerdi. Cemiyet-i akvamda, Davos nam kasabada söylenenleri kös dinler gibi dinleyip giderlerdi.



İşte her şey bu minval üzere cari iken Turumb denilen mânend-i Karun adem birden “Ticaret Savaşları”nın başlayacağı ciritini camkutudan dünyaya duyurdu. İktisat alimleri rivayet ederler ki Amerikanya ile Çin arasındaki alış-veriş Amerikanya’nın aleyhine meyl etmeye başlamıştı. Ol sebepten Amerikanya, Çayna denen Hıtay ülkesinden gemilerle ve tayyarelerle gelen malların hepsini sınır karakollarından içeri dühul ettirmeyeceğini tamim etdi. Bî-huzûr olan Çinli rical ol anda cevaba şürû’ edüb “biz de sizden şol nesneleri satun almayuz”, dediler. Artık ticaret savaşları, topsuz, tüfeksiz bir şekilde başlamıştı. İki yiğit çıktı meydâne, ikisi de birbirinden merdâne deyu cazgırlar ayak verdiler, yere topuk vurdular.



Bütün dünya bu savaşın sonunu kestirme çabasına düşmüş iken birden Çin’in Huvan eyaletinde Korona denilen illet zuhur etti. Camkutularda insanların yürürken düşüp oracıkta nefeslerini teslim ettikleri görüldü. Bre medet, ne olur da bu insanlar patır patır düşüp ölürler deyüben cümle alem hayretlere gark oldu. Bir Çaynalı doktor bu yeni bir mikrobdur, yeni ve muhkem tedabir gereklidir deyicek zavallı doktoru zindana ilka etdiler. Hayf sad hayf ki bu zavallı tabib sözünü ettiği bu yeni mikrobdan müteessiren helak oldu. Bu tabibin iki mesai arkadaşı da aynı mikrobun hışmına uğradılarsa da bunlar necat buldular. Garaibattandır ki necat bulan bu iki Çaynalı tabib Safranbolu’nun za’feranı gibi sarı oldukları halde aldıkları ilaçlar yüzünden Senegalli zenci suretine bürünmüşlerdi. Mevla cümlemizi muhafaza buyursun.



Çin’in kârhanelerle dolu bu eyaletinde böyle bir illet-i sârinin zuhuru Turumb’da birazcık inşirâh-ı sadr hasıl etdi. Ancak Çin ricali hemen hasta olmayı ve ölmeyi yasaklamakda tereddüt etmedi. Sokak ve caddelere çıkmak da yasak kılındı. Fabrikalardaki istihsale ara verildi. Ama ülkeye duhul ve huruc içün bir yasak da getirilmedi. DÖS dedikleri Dünya Sağlık ve Muavenet Teşkilatı ise Niğde’nin Aladağı’ndan daha serindi. Kılı kıpırdamadı, Çin’de tedbir alınmasına nezaret etmedi. Sadece seyir etti.



Çinde ortaya çıkan Korona mikrobu Diyar-ı Fars’a ve oradan İtaliya dedikleri Çizme üzerinden bütün Avrupa devletlerine ve en sonunda oradan da dönüp Anadolu’ya sirayet eyledi.

Yangın Neron’un ülkesinde ve boğa güreşçilerinin memleketinde canlar almaya başlayınca Avrupalılar illetin vehâmetini ancak idrak edebildiler.



Korona illeti Amerikanya’nın Newyork adlı yenişehirinde binlerce can alınca Turumb’ın atom bombaları da, hidrojen bombaları da bu görünmeyen düşman karşısında aciz kaldılar. Hastahanelerde yatak bulunamadı. İnsanlara maske, insanlara muhafaza elbisesi temininde biçâre kaldılar. Koronanın merkezi artık ticaretin kalbi idi. İktisadî muhasara, tayyare gemisi göndermek de bir işe yaramadı. Hatta gönderilen en büyük tayyare gemisinde bile korona mikrobu faaliyete geçmiş ve askerler patır patır fevt olmaya başlamıştı. Bunun üzerine gemi Amerikanya’ya geri çağırılmış, geminin komutanı hemen vazifesinden atılmıştı.



İki cesim devlet beyninde başlayan ticaret savaşları bir anda bütün dünyayı kasıp kavuran mikrop savaşına dönmüştü. İnsan aklı insan istemese bile çalışmakta ve şeytanın bile aklına gelmeyen şeyleri dile getirmekte. Bazı evhamperest kesan bu işin altında bir iş var. Bu mikrop Çin’de çıktı, Çin kendini kurtardı ama bütün dünya şimdi bu mikrop karşısında aciz. Bunun esbabı taharri olunmak gerek. Bunun içün beynelmilel bir heyet teşkil olunmalıdır. İla ahirihi.



Herşeyi bilen Rabbülalemin elbet bunun da en doğrusunu bilendir. Biz O’na sığınalım ve dünyayı bu menhus illetten halas etmesi için niyazda bulunalım. Bu husul bulana dek de evimizden çıkmayub karantimazı devam ettirelim vesselâm. İnteha.