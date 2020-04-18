Peygamberimizin hicretinin 1441. yılında Çin tesmiye olunan Yecüc-Mecüc ülkesinde bir kıran-ı azîm zuhur etti. Ben bu kadar memleket gezmiş, bu kadar hastalık müşahade eylemiş bir seyyah-ı fakirim. Ancak böylesine menhus bir felaketi bugüne kadar hiçbir yerde görmedim ve de duymadım.



Rivayet ederler ki 90 kerre 100.000 ademin yaşadığı Huan denilen kebir eyalette halk açlıktan her ne bulsa yer imiş. Yılan, çiyan, kedi, köpek yedikleri yetmezmiş gibi yarasa eti dahi yemeye başlamışlar. İşte bu yarasa etinden mikrop kapan bir Çinli an-ı vahidde bu mikrobu başkalarına bulaştırmış. Şehrin üzerine kara bir bulut gibi ağan bu menhus mikroptan yüzlerce kişi helak olmuş. Çinli devlet erkanı hemen hasta olmayı yasaklamış ama mikroba bir türlü söz geçirememiş! 15 gün içerisinde mikrop bütün şehre sirayet etmiş.



DÖS diye tesmiye ettikleri Cemiyet-i Akvam’ın sağlık ve muavenet teşkilatı varmış. Aslında bu kabilden sari hastalıklara mani olmak gayesine matuf bir teşkilat imiş. Hiç mi hiç oralı olmamış, zerre-i mikdar kadar bile say ü gayret etmemiş. Sadece mikrobun adının Covit19 diye zikr edilmesini hekimlere tamim eylemiş.



Her daim dünyaya ucuz mal ihrac eden Çin Halk Cemahiriyesi bu sefer de dünyaya ucuz ölüm ihraç etmeye başlamış. Hem de bila ücret. Bir ahbabım suret-i mahremânede bu ihracın altında başka tezgahlar olabileceğini bana îma eyledi. Amma zan ile hüküm verilmez diyerek biz ana iltifat eylemedik.



Yecüc-Mecüc ülkesinde zuhur eden bu sarı veba, tayyare denen binitlerle iki ülke beyninde ticaret yapan tüccar taifesi vesatatıyla dünyayı istila etmeye başladı. Şark hududumuzda kain Fars ülkesinde korona denen sarı veba müşahede olunduğunda İranının kebir imamları bunu dua ile def etmeye say eylediler.



Ancak Korona dedikleri bu habis virüsün dini de imanı da yoktu. Kendisi hiç görünmüyordu. Bir ademoğlu bulsa ağzından veya burnundan hiç sezdirmeden giriyor ve çend rûz içinde anı yataklara seriyordu. İnsanların ziyaretgahı olan Kum gibi Meşhed gibi kutsal telakki eyledikleri şehirlerde pusu kuran habis mikrop buralarda yüzlerce masumu dar-ı ukbaya yolladı.



Allahın keremine binlerce şükür ola ki Cumhuriyet-i Türkiyenin Sağlık ve Muavenet Teşkilatının başında bulunan Fahrüddin nam bir Koca adem işi tesadüfe terk etmeyip azim gayret eyledi. An-ı vahidde Yecüc-Mecüc ülkesine bir tayyare irsal edip orada bulunan cümle soydaşlarını vatanlarına getirtip bir hastahanede karantina dedikleri taht-ı kontrole aldı. Fars ülkesi ile amed-şod edilmesine yasak kıldı. Türkiye ülkesinin her neresinde bu veba salgınından anlar hekim varsa bir kebir meclis akd edip cemisinin ilmini talep eyledi.



Korona illeti Fars ülkesinde binlerce can alırken Türkiye’de zuhur etmemesinden birileri sankim bi-huzur oldular. Hemen şom ağızlarını açıp: “Ankara’da 80 kişi vefat eylemiş, rical-i hökümet halktan hakikat-i hali gizlermiş” deyu kizb-i sarih haberler şâyi’ eylediler. Bazı safdiller de teessüf olunur ki bu kizbe inanmak garabetini gösterdiler.



Receb ayının ortalarında şehr-i İstanbul’a hariçten gelen bir ailede ilk defa menhus mikrop görüldüğünde felaket tellalları bir parça şifa-yı sadr buldular. Ol günden sonra mikrop İstanbul’da Cisr-i Galata balık tutan insanlara, oradan parklarda, pikniklerde müctemi insanlara sirayet eyledi.



Yecüc- Mecüc ülkesinde zuhur eden bu menhus mikrobun milleti nasıl hanelerine hapis edip devr-i âleme çıktığının hikâyesini de kıymetli kârilerimize nakl edeceğiz inşallah.

Siz siz olun evinizden taşra çıkmaya çalışmayın. Ağrısız başınızı ağrıtmayın, sevdiklerinizi bî-huzur kılmayın. Allah sabr edenlerle beraberdir. İnteha.