Yecüc Mecüc ülkesinde zuhûr eden Korona mikrobu Çin işkencelerine fazla tahammül gösteremeyip oradan Humeyni diyarına can attı. Kum ve Meşhed nam medine-i mübarekelerde bir hayli can alıp payitaht olan Tahran’da karar kıldı.



Cenab-ı Rabbülaleminin bir nimetidir kim oradan Irak ve Arabistan’a intikal etmeyip tanker tabir olunan kebir sandallara yüklenen petrol nam akaryakıt ile birlikte Neron’un ülkesine gitti. İtalya nam çizmenin şimal taraflarına yerleşip orada kârhanelerde çalışan ırgatlardan haylice can aldı. Bütün Frengistan tahayyür içinde “nere gidecek bu mikrop” deyüben beklerken birden boğa güreşçilerinin ülkesinde ru-nümâ oldu.

Sikattan bazı kimesneler rivayet ederler kim mikrop buralara merasimle yakılan Endülüslülerin intikamını almak içün gitmiş imiş.

Biz yine sadede gelelim. Şehr-i İstanbul’da bir takım bî-akıl ve bî-idrak takımı “bu mikrop bizden çekinir, bize gelemez” deyüben leb-i deryada balık avlamaya, seyrangâhlarda gezmeye devam etmekte idiler. Yegâne güvendikleri husus ise İstanbul şehir emini idi. Halk onun lisanının gücüne, ikna kabiliyetinin ziyadeliğine o kadar kanaat getirmişti ki mikrobun bu yüzden şehre giremeyeceği zannında idi. Hayf, sad hayf ki hiç de öyle olmadı ve mikrop en evvel ve en ziyade şehr-i İstanbul’da rû-nümâ oldu.



Zelzeletülarz, sel felaketi, sari hastalıklar sırasında halk çaresiz kalır ve hah ü nâ-hâh çareyi ilâhi güçlere sığınmakta bulur. Hatta bazıları işi mübalağa eyleyüb 2.000 Yasin okumak, 20.000 tevhid çekmek gibi kesin reçeteler tamim eder oldular. Bütün camilerde, bütün kilselerde, bilumum mabedlerde toplanan halka bu felaketin sebepleri yegân yegân anlatılır:

MERS virus, Meadle-East Respiratory Syndrome coronovirus, 3D illustration



Eğer siz bu kadar azmamış olsaydınız, Allah’ın emirlerini bu kadar çiğnememiş olsaydınız bunlar başımıza gelmezdi.

El-hak bu tarizler külliyen de bî-ma’nâ da addedilemez. Böylece imam, hatip, rahip, piskopos, haham insanları daha dindar kılmaya say ü gayret ederler. Din ademlerinin ise daha dindar cemaat bulmaya çalışmaları da gayetülgaye ma’kul bir iştir.

Kürre-i arzın her bir yanında din ve din ademi ile problemli olan bazı kesan ise bu felaket sırasında halkın dine meyil etmelerinden ziyadesiyle bî-huzur olurlar. Halkın dindar olmaları, din ademlerinin cazibe alanlarına girmeleri anlar içün tehlike-i azîmdir. Ol şom ağızlılar heman tezvirata mübaşeret ederler:



İmam-hatip açacağınıza mekteb-i tıp açsaydınız, şimdi halkın bir işine yarardı. Dua okumakla hastalık geçmiyor. Niçin Çin’de bu hastalığın çıkacağını bilip de gereken tedabiri zamanında almadınız?



Allahın keremine şükürler olsun ki mikrop ilkin bir bî-din memlekette zuhur etti. Bir Müslüman memlekette çıkmış olaydı bütün suç ve kabahat din-i İslamın dûşuna tahmil olunur ve hiç kimse buna mani olamazdı. Felaket-i sâri Çizme’ye ve Endülüs diyarına sirayet edince “imam-tabib” muhabbeti yapanlar cemi sermayelerini gayip etmiş oldular. Hele cumhurun reisi olan o uzun adem emir verip bu Frenk ülkelerine ilaç ve sair levazımat-ı sıhhî irsal edince bu şamataları çıkaranlar bir kat daha bî-huzur oldular. Bu def’a da nakaratları bizim halkımız geberirken tayyarelerle bizden şu kadar kat zengin olan memleketlere niçün muavenette bulunuyoruz, gibi yafteler söylemeğe başladılar.



Reis-i diyanet dedikleri imamların başı olan kişi camilerde ümmet-i Muhammed’in cem’ olup, safları sıklaştırıp cemaatle namaz kılmalarına yasak getirdi. Artık camiler 1000 yıldan beri ilk defa böyle mahzun kalmıştı. Cuma namazı bile yasaktı. Reis-i diyanet bu hale ziyade teessür edüp hiç olmazsa her hafta bir camide Cuma namazı kılınsun.

İklim-i Rumda 1000 seneden beri Cuma namazının terk olunduğu görülmüş, işitilmiş şey değildir, dedi. Ankarada 3-5 müftü cem olup Beştepe denilen mevkide müceddeden kain Millet Camii dedikleri camide sembol olmak niyyetiyle Cuma namazı kıldılar. Kılmasına kıldılar illa ve lâkin kimi “böyle tiyatora mı olur” dedi, kimi “bu ne iştir, millet kılmıyor, siz de kılmayasız”, dedi. Ağzı olan kelam etti.



İşte Yecüc Mecüc ülkesinde zuhur eden bu zerreden zerre mikrop dinsizi daha dinsiz, dindarı ise daha dindar kıldı. Halk duasını da etti, tedabirini de aldı. Ezanları dinledi amma velakin namazını kendi evinde kıldı. Müddet-i medîde devam eden bu eyyam-ı karantinada Mevlasından ümidini kesmedi. Can ü gönülden çalışan etibbaya ve muavinlerine ve onların başı olan Fahrüddin nâm Koca ademe duadan geri kalmadı. Şafi olan Allahu Zülcelal duaları kabul buyursun. Amin. İnteha.