Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Maltepe Üniversitesi’nin mezuniyet töreni dijital platformlarda gerçekleştirildi.Evlerinde derslere katılan ve yarıyıl sonu sınavlarına giren mezunlar cübbelerini ve keplerini giyerek mezuniyetlerine de yine evlerinden katıldı.“Aynı gökyüzünü paylaşıyorsak, uzakta değilizdir” sloganıyla düzenlenen online mezuniyet töreninde öğrenciler evlerinden kep attılar.

Maltepe Üniversitesi’nin mezuniyet töreni online düzenlendi. Tören için hazırlanan tüm akış, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı.Öğrencilerini törenin dışında bırakmamaya karar veren Maltepe Üniversitesi, dijital alanda geleneklere uygun olarak gökyüzüne kep atan mezunları için unutulmaz bir hatıraya imza attı. Mezunların evlerine cübbe ve kep gönderen Maltepe Üniversitesi, mezuniyet coşkusunu evlerde ailelerle birlikte yaşattı. Öğrenciler kepleri elden ele birbirine atarak video çekti

“HER SIKINTIYI BİRLİKTE AŞACAĞIMIZI GÖRDÜK”

Öğrencilerin ve ailelerin sağlıklarını korumak için online gerçekleştirilen tören Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın mezunlara seslenişiyle başladı. 2020 yılının ilk günlerinden beri dünyada herkesin aynı endişeyi, aynı bilinmezliği, aynı acıyı, aynı kederi yaşadığını ve büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Prof. Karasar, “İnsanlık tarihinin ortak hafızasına nakşedilen pandemi günleri, bizlere çok şey öğretti. Bu pandemi öyküsünün öğretilerinin, bugün hayata uğurladığımız siz sevgili öğrencilerimize ayna tutacağı kanaatindeyim.” dedi.

Karasar, şöyle devam etti:

“COVID-19 salgınının zor günlerinin içinden geçerken bir olmanın, her sıkıntıyı beraber aşabilecek olmanın önemini bir kez daha idrak ettik. Pandemi günlerinin ayrılığı; hayata daha farklı bakmamıza, varlık sebebimizi ve hakikati yeniden idrak etmemize vesile oldu. Dünyada salgın sonrası yeni bir yaşam şekillenmekte… Bu hamura şekil vermenin zaferine sizler nail olacaksınız, buna tüm samimiyetimle inanıyorum. Yapay zekâ teknolojilerinin yarattığı fırsatlarla dijitalin uçsuz bucaksız dünyasının hâkim olduğu bu yeni yaşamda öncü olmak, lider olmak için çalışınız. Bildiğiniz gibi Maltepe Üniversitesi salgın döneminde, YÖK verilerine göre lisans düzeyinde en çok online ders açan lider vakıf üniversitesi olmuştur. Bu, sizlerle birlikte hepimizin ortak başarısıdır. Bu, birlikte büyüdüğümüzün göstergelerindendir. Sizleri geleceğe uğurlarken, aziz vatanımızın bereketli topraklarında yeşerecek fidanlara güvenli yarınlar inşa edeceğinizi bilerek hepinizi özlemle kucaklıyorum.”

RENKLİ BİR TÖREN YAPILDI

Rektör Karasar daha sonra mezuniyete evlerinde katılan öğrencilere salgın nedeniyle Mart ayından bugüne gelemedikleri için özlemiş olacaklarını belirterek üniversite kampüsünden görüntüler izletti. Öğrencilerin öğrenim yaşamları boyunca kazandıkları başarıların yer aldığı görüntülerin ardından Fakülte Dekanlarının ve Yüksekokul Müdürlerinin öğrencilere veda mesajları yayımlandı. Covid-19 salgını döneminde Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının akademisyenleri tarafından kurulan “Ev Orkestrası”nın konseriyle devam eden törende daha sonra Öğrenci Konseyi Başkan Vekili Tayyip Tuna bir konuşma yaparak, mezuniyet sonrasında üniversitedeki arkadaşlıkların kalıcı olmasını ve dostluklara dönüşmesini diledi.

KEPLER EVLERE ULAŞTIRILDI

Öğrencilerin online kep atması ise mezuniyetin en ilgi çeken bölümü oldu. Evlerinde derslere katılan ve yarıyıl sonu sınavlarına giren mezunlar bu kez de cübbelerini ve keplerini giyerek mezuniyetlerine de yine evlerinden katıldı.

Kep atma törenine öğrencilerin kimi balkondan kimi salondan kimi ise bahçelerinden katıldı. Öğrenciler arkadaşları karşılarındaymış gibi keplerini birbirlerine doğru attılar. Her öğrenci ekranda önce arkadaşından gelen kepi havada yakalarken görüldü. Kepi başına takan öğrenciler daha sonra ise bir başka arkadaşına doğru attı.

1997’de yılında kurulan Maltepe Üniversitesi, 24 yılda 25 bin 163 mezun verdi. Üniversite zorlu korona salgını sürecinin ardından 2019-2020 eğitim yılı sonunda ise 2 bin 757 öğrenciyi daha mezun etti. Üniversite yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ancak dijital platformlarda gerçekleştirilen mezuniyet töreninin, normalleşme sürecine göre belirlenecek yeni bir tarihte kampüste ve birarada yenilenmesi için hazırlık yapıldığını da duyurdu.