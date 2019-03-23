Ekonomide yaşanan sıkıntıları faiz/dolar denkleminde görenlere, her şeyi bu iki unsura bağlayanlara sokaklarda, evlerde ne olup bittiğini de anlatmak gerekiyor.

Şu hale bakın: Son iki yılda 14 milyon 314 bin abonenin elektriği, 5.4 milyon abonenin de doğalgazı en az bir kere kesilmiş. Gerekçesi faturaları ödeyememek.

Biz de son aylardaki elektriğe olan talebin düşmesini başka yerlerde arıyoruz. Meğerse evler, işyerleri borçlarını ödeyemedikleri için karanlıkta, soğukta kalmış.

Bir ülkede her dört abonenin üçünün elektriği kesiliyorsa, “en kötüsünü gördük, işler yolunda, sonbaharda düze çıkarız” demek ne kadar gerçekçi, inandırıcı?

Katanlıkta, soğukta kalanlara bakınca , Türkiye yüzde 5 kalkınsa ne olur kalkınmasa ne olur?

Şu sormak lazım. Bir abone ortalama aylık 100 liralık elektrik, 200 liralık doğalgaz faturasını neden ödenmiyor ye de ödenemiyor? Bir hane 300 liralık enerji masrafını karşılamakta zorlanıyorsa diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor?

Elektrik, gaz olmayınca yemek yapamayan, çay kaynatamayan bir hane kime öfke gösterir acaba? Enerji dağıtım şirketlerine olmayacağına göre öfkesini başka kesimlere gösterecektir. Siyaseten örneğin 31 mart yerel seçimlerinde kime oy verecektir?

Meydanlarda devletin ülkenin bekasından bahsedenler, özellikle MHP, acaba evlerin, hanelerin enerjisinin bekası (kalıcı süreklilik) için ne düşünüyorlar acaba? Galiba bundan haberleri yok ki gündemlerinde de böyle bir konuya yer vermiyorlar.

Birileri “sizin adaydan elektrik alamıyoruz” derlerse nedenini başka yerde aramayın.

HANİ YÜKSELMEYECEKTİ?

Şu kritik günlerde ekonomi ile ilgili bir şeyler söylerken çok iddialı laflar etmemek lazım, hele konu kurlarla ilgili olursa..

Geçen hafta ortasında, döviz alanları kastederek “yükselme beklemeyin” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki gün sonra doların lira karşısında aniden zıplayarak yüzde 2’ye yakın değer kazanmasını nasıl değerlendiriyor acaba?

Yoksa yine geçmişteki gibi, bu yükseliş “spekülasyon, manipülasyon, operasyon” söylemleri ile mi açıklanacak?

Geçmişte de vatandaş bu “doları bırakın lira dönün” diyen politikacıların kurbanı oldu ve ciddi zararlar gördüler. Dolaysıyla ne zamanki biri çıkıp “dolar yükselmez liraya dönün” derse dolar hep yükselmiştir. Bu o kadar çok olduk ki iş artık tesadüf olmaktan çıktı.

Yakın zamanda 2017 başlarındaki vatandaş dövizini bozdur kampanyasına katıldı, dolarını 3,1 liradan bozdurdu, üzerinden 15 gün geçmedi, dolar 3.5 liraya çıktı.

“Dolar 3 liraya inecek” diyen bir ekonomi bakanına inat 4.5 lira oldu. En sonuncusunu da şimdi yaşıyoruz.

Diyeceğimiz “büyük lokma yeme büyük laf etme”. Sonra kalkıp da “ekonomi politikalara güven yok, belirsizlik artıyor” yorumlarına tepki göstermeyin.