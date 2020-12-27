‘Evlat nöbeti’ne, kısıtlamanın ikinci gününde kaldıkları otelde devam ettiler

Serhat ÖZDEMİR- Burak EMEK/ DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 181 aile, eylemlerinin 483’üncü gününde, ‘Evlat nöbeti’ni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2015 yılında Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren İmmihan Nilifırka, “Asker, polis, küçük, büyük onlar için hiç fark etmiyor. Götürüyorlar. Birileri artık HDP’ye dur desin. Bütün bu çocukların sebebi, burada oturmamızın sebebi HDP’dir” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘ELİNDEN KALEMİNİ ALDILAR’

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015’te kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbetini, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdüren İmmihan Nilifırka, oğlunun elinden kaleminin alınarak dağa kaçırıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bizim çocuklarımızı versinler. Ben oğlumu HDP’den, PKK’dan istiyorum. Bizim çocuklarımızdan ne istiyorlar. Asker, polis, küçük, büyük onlar için hiç fark etmiyor. Götürüyorlar. Birileri artık HDP’ye dur desin. Bütün bu çocukların sebebi, burada oturmamızın sebebi HDP’dir. Hani bizim hakkımız yok mu? Bu annelerin, babaların ve yavrularımızın hakkı nerede? Hani insan hakkı, biz de insan değil miyiz? Benim oğlum da bir insan değil mi? Yani sesimizi artık duysunlar. Yeter artık, başka anne, baba ağlamasın.”

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