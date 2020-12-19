Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler

Serhat ÖZDEMİR-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 179 aile, oturma eylemlerini, 475’inci günde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2015 yılında 20 yaşındayken terör örgütü tarafından kaçırılan Ömer Gökçe’nin babası Salih Gökçe, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, “Ben oğluma sesleniyorum, Türk adaletinin şefkatli kollarına ge,l teslim ol. Eğer gelmeyeceksen benim iki elim senin yakanda olacak” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘OĞLUMU HDP’DEN İSTİYORUM’

2015 yılında, 20 yaşındayken İstanbul’dan kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü söylediği Ömer Gökçe için Ağrı’dan gelerek oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, oğluna gelip teslim olması için çağrıda bulundu. Oğlunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Gökçe, “Oğlum askere gidecekti. HDP gençlik kolları tarafından Suriye’ye götürüldü. Oğlumu kaçıran HDP’dir. Oğluma kavuşmadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP’den istiyorum. Ben oğluma sesleniyorum, Türk adaletinin şefkatli kollarına gel, teslim ol. Eğer gelmeyeceksen benim iki elim senin yakanda olacak. Ben onu ne zorluklarla büyüttüm. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim ben çocuklarımı onlara kazandırmak için büyütmedim” dedi.

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