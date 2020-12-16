Evlat nöbetindeki baba: HDP’nin iç yüzünü artık herkes görsün

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 178 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 472’nci günde de sürüyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP’lilerin oğlunu kandırıp zorla dağa götürdüğünü belirterek, “HDP’nin iç yüzünü artık herkes görsün. Biz eylemde kararlıyız. Ya çocuklarımız ya da biz burada öleceğiz” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘YA ÇOCUKLARIMIZ YA DA BURADA ÖLECEĞİZ’

2015 yılında kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP’lilerin 15 yaşındaki çocuğunun kandırıp zorla dağa götürdüğünü ifade ederek, “HDP milletvekilleri buradaki Kürt ailelerine sahip çıkmadılar. İlk gün bunu biliyorduk. HDP milletvekilleri Kürtlerin temsilcisi değildir. Kürtleri kullanıyorlar. 40 yıldır Kürtleri kullanıyorlar. HDP milletvekilleri kendi çocuklarını Avrupa’ya gönderiyor, bizim çocuklarımızı da Kandil’de ölüme mahkum ediyorlar. Yani bunlarda hiç vicdan yoktur. Allah İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da razı olsun. Onları Meclis’te yerin dibine soktu. Kürt ailelere yine de devletimiz sahip çıktı. Bizim çocuklarımız için devletimiz uğraşıyor. Biz de sonuna kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz. HDP’nin iç yüzünü artık herkes görsün. Biz eylemde kararlıyız. Ya çocuklarımız ya da biz burada öleceğiz” diye konuştu.

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