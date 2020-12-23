Evlat nöbetindeki baba: Dedesinin, halasının intikamını alsın, diye oğlumu korucu yapacaktım

Serdar SUNAR- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 179 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 479’uncu günde de devam ediyor. Siirt’in Şirvan ilçesinden 2014 yılında, 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Dürümlü, “Eğer benim çocuğumu dağa götürmeselerdi mesleğim devam etsin, diye dedesinin, halasının intikamını alsın, diye onu güvenlik korucusu yapacaktım” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘OĞLUMU KORUCU YAPACAKTIM’

Siirt’in Şirvan ilçesinde, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, dağa götürülen oğlu Yusuf için HDP binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Nurettin Dürümlü, kız kardeşinin terör örgütü tarafından şehit edildiğini ve babasının da bu yüzden kalp krizi geçirip, öldüğünü söyledi. Dürümlü, “Gelin, teslim olun. Devlet de sizi anne ve babanıza teslim ediyor. Ceza yok. HDP olmazsa PKK da olmaz. HDP biterse PKK da biter. Eğer benim çocuğumu dağa götürmeselerdi mesleğim devam etsin, diye dedesinin, halasının intikamını alsın, diye onu da güvenlik korucusu yapacaktım” dedi.

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