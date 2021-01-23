Evlat nöbetindeki anneden zafer işareti yapan HDP’li vekile tepki

Serhat ÖZDEMİR- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 193 aile, eylemlerini 509’uncu günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Oğlu Baran için evlat nöbetine devam eden Solmaz Öğrünç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun ailelere zafer işareti yapmasına tepki göstererek, “Önümüzden milletvekili geçiyor, zafer işareti yapıyor. Nasıl vekildir? O milletvekili, evlat acısı yaşamış olsa bize öyle yapmazdı” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP’nin Diyarbakır’daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘BİZE PARMAK KALDIRAN VEKİL, NASIL MİLLETVEKİLİ?’

Van’da, 5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Baran için evlat nöbeti tutan Solmaz Öğrünç, önceki gün HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun ailelere zafer işareti yapmasına tepki gösterdi. Öğrünç, “Ben onlardan bir şey istemiyorum, sadece oğlumu istiyorum. Önümüzden milletvekili geçiyor, zafer işareti yapıyor. Biz evladımızı istiyoruz. Ben onlardan sadaka, mal, para istemiyorum. Yalnızca Baran’ımı istiyorum. 5 yıldır ben Baran’dan uzağım. Nereye kadar artık? Ben babasını, ağabeyini memlekette bıraktım. 5 yıldır oğlumun peşinde geziyorum. Bize parmak kaldıran milletvekili, nasıl bir vekildir? O milletvekili evlat acısı yaşamış olsaydı bize öyle yapmazdı. Ben kış yaz demeden buradayım. Oğlum da dağda üşüyor. Benim oğlumu versinler, ben onlardan bir şey istemiyorum. Baran eğer benim sessimi duyuyorsan gel, teslim ol” dedi.

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