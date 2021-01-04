Evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi: Ceza yok Baran, gel teslim ol (2)

İYİ PARTİ’Lİ AĞIRALİOĞLU’NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 490’ıncı günde sürerken, aileler İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, bir televizyon programında evlat nöbeti ile ilgili söylediği, “Politik buluyorum. Annelerin oraya gitmesini doğru buluyorum. Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmuyorum” sözlerine tepki gösterip açıklama yaptı.

‘GELSİN BİZİ, BİZDEN DİNLESİN’

2019 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, Ağıralioğlu’nun açıklamasını talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“490 gündür HDP’nin kapısı önündeyiz. Buradaki tüm anne ve babalar evladını istiyor. Biz burada evladımızı isterken bizim adımıza ne yazık ki bazıları açıklama yapmış. Kimimiz 6 yıl, kimimiz 7 yıldır evladına hasret kalmış. Yaptığı açıklamaya rağmen kendilerini buraya davet ediyoruz. Gelsinler çadırımıza, bizden duysunlar ne istediğimizi. Ben oğlumun gittiği gün bu kapıya geldim. Devletle gelmedim buraya. Eğer devletle buraya geldiysem, gelin kanıtlayın. Ben 19 ay önce oğlum kaçırıldığı zaman peşine düştüm. Biz buradaki tüm anne ve babalar tek bir evladımız dağda olduğu sürece kalkmayacağız buradan. Biz kefenimizi cebimize koyup gelmişiz. Ölümden de korkmuyoruz. Zaten ölmüşüz. Bütün siyasi partileri buraya davet ediyoruz. Asker, polis, çocuk demeden götürdüler. Evlerimizi yıktılar. Bu yetmiyormuş gibi bir de bizimle dalga geçiyorlar. Yok efendim ‘devlet bunları götürmüş’. Hayır devlet bizi buraya getirmemiş. Devlet burada siyasi partidir diye HDP’yi koruyor. Peki bu parti siyasi partidir diye benim evladımı mı götürecek? Biz artık yeter dedik. Bizim evimiz yıkıldı, başkalarının evleri yıkılmasın, asker, polis ölmesin. Onların evlatları nerede, bizim evlatlarımız nerede? Onların oğlu Fransa’da, benim oğlumu Amerika askeri yapmışlar. Ben ve buradaki hiçbir aile evladından haber alamıyor. Biz yaz, kış, hastalık demeden buradayız. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamasını talihsiz olarak görüyoruz ve onu buraya davet ediyoruz. Gelsin buraya. Gelsin buradaki anne ve babalar onunla konuşsun. Bizim ne istediğimizi görsün. Biz ciğerimizi istiyoruz. Bu halk hem elini hem gövdesini taşın altına koydu. Bunlara gidin siyaset yapın diye oy verdiler. Bunlar bu halkı ve Kürtleri kandırdılar. HDP milletvekilleri ellerini bizim üzerimizden çeksin ve evlatlarımızı bıraksın. Bütün evlatlarımızı istiyoruz. Zafer kazanacağız, kazanmışız da.”

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Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)

