Evlat nöbetindeki anne: HDP il binası olmadan hiçbir çocuk dağa gidemez

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 493’üncü günde de devam ediyor. 2018 yılında 18 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK’lı teröristlere götürüldüğünü söylediği tek oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, “Diyarbakır HDP il binası olmadan hiçbir çocuk dağa gidemez. Aracı olmadan, PKK dağdan inip, şehirden çocuk götürmez. Biz hakkımız olan evlatlarımızı koparıp almadan bu mücadeleyi bitirmeyeceğiz” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘ARACI OLMADAN, PKK ŞEHİRDEN ÇOCUK GÖTÜREMEZ’

2018 yılında HDP aracılığıyla PKK’lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği tek oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, şunları söyledi:

“2018’de oğlumu terörün pençesine kaptırdım. 3 Eylül 2019’dan bu yana da HDP il binası önünde mücadele vermekteyiz. Kararlıyız sonuna kadar. Hakkımız olan evlatlarımızı onlardan koparıp almadan buradan gitmeyeceğiz. Bize soruyorlar, ‘Niye diğer siyasi partilerin kapısına gidip oturmuyorsunuz’ diye. Biz evladımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Kaybettiğimiz yerde de bulacağımıza inanıyoruz. Çünkü Kandil burası ve PKK içeride. Kandil’e gerek yok. Diyarbakır HDP il binası olmadan hiçbir çocuk dağa gidemez. Aracı olmadan, PKK dağdan inip şehirden çocuk götürmez. Biz hakkımız olan evlatlarımızı koparıp almadan bu mücadeleyi bitirmeyeceğiz. Tehditlerine hiç boyun eğmiyoruz, korkmuyoruz, buradayız. Biz sizin kapınıza oturduk, bir gün çıkıp bir açıklama yapmadınız. Çünkü suçlu olduğunuzu biliyordunuz. Kararlıyız. Hakkımız olanı almadan bu davayı bitirmeyeceğiz.”

FOTOĞRAFLI