Evlat nöbetindeki ailelerden AİHM’in ‘Demirtaş’ kararına tepki

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 486’ncı günde de sürüyor. Aileler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönündeki kararına tepki gösterdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, kararı kınadıklarını belirterek, “AİHM, ayrımcılık yapıyor. Amacı, Türkiye’yi karıştırmaktır. Bu kararlarını reddediyoruz. Eğer Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorlarsa bu gördüğünüz Kürt ailelerinin çocuklarının tahliyesini PKK’dan istesinler. 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürmek suç değil mi? Nerede insan hakları, nerede yasalar?” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘AMAÇLARI TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRMAK’

HDP önündeki evlat nöbetlerini 486’ncı günde sürdüren aileler, AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tahliye edilmesi yönündeki kararına tepki göstererek, açıklama yaptı. 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, aileler adına açıklama yaparak, şunları söyledi.

“Tek bir HDP milletvekili bizi sormadı. HDP’yi, HDP’den daha çok koruyan CHP’ye sesleniyorum. Siz Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorsunuz. Peki Selahattin Demirtaş kimdir? Askerimizi, polisimizi ve öğretmenimizi gözünü kırpmadan şehit eden PKK’lı teröristlerle beraberdir. İç içe ve kol kola geziyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, sen şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakıyorsun? Kahraman gazilerimizin yüzüne nasıl bakıyorsun? Sizde hiç mi vicdan yok? ‘Hak, hukuk ve adalet’ diyordun. Sizin adaletiniz bu mu? Burada Kürt aileleri 486 gündür bu gördüğünüz HDP önünde mağdurdur. Neden bu Kürt ailelerine sahip çıkmadınız? Neden bizzat bu Kürt ailelerin ağızlarından HDP’nin çocuklarımızı nasıl dağa götürdüğünü duymadınız? Neden bize sahip çıkmadınız? HDP’yi hep koruyorsunuz. AİHM, siz Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorsunuz? Selahattin Demirtaş PKK ile iç içe geziyor. Bizim çocuklarımızı dağa götüren ve aracılık yapan bizzat Selahattin Demirtaş. İç yüzünü görün artık. Bizim çocuklarımızı HDP alıp PKK’ya teslim ediyor. HDP ve PKK birdir. Bunlar Kürtler için mücadele vermiyor. HDP, Kürtleri kullanıyor. Kürtler artık uyandı. Artık bizi kandıramazlar. Sizin çocuklarınız Avrupa’da, Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum ediyorsunuz. Biz kesinlikle AİHM’in kararını nefretle kınıyoruz. Ayrımcılık yapıyor. Amacı da Türkiye’yi karıştırmaktır. Kesinlikle bu kararlarını reddediyoruz. Eğer Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorlarsa bu gördüğünüz Kürt ailelerinin çocuklarının tahliyesini PKK’dan istesinler. 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürmek suç değil mi? Nerede insan hakları, nerede yasalar? Biz burada eylemimizde kararlıyız. Bu Kandil’in vekilleri nasıl çocukları dağa gönderdiyse ölüme mahkum ettilerse öyle de getirsinler.”

Aileler, açıklamanın ardından ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP ve terör örgütü PKK aleyhinde sloganlar attı.

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