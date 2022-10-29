Evlat nöbetindeki aileler, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sloganıyla Türk bayraklı balonları gökyüzüne saldı

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Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2015’te 20 yaşındayken kaçırılan Mehmet için gelen Sefer Karakaş ile 319’a yükseldi. Aileler, Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yılı nedeniyle ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sloganıyla, Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1153 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Diyarbakır’da 7 yıl önce 20 yaşındayken dağa kaçırılan Mehmet için gelen Sefer Karakaş da evlat nöbetine katıldı. Aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi.

Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, bu güzel ülkeyi ve anlamlı günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyleyerek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Evlat mücadelemiz de kararlı bir şekilde burada devam ediyor. Aile sayımız 318’den 319’a yükseldi. Biz burada, bıkmadan, sonuna kadar, bu evlat mücadelemize devam edeceğiz. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak kutluyoruz. Türk bayraklı balonları evlatlarımız ve Cumhuriyet Bayramı için göklere uçuracağız” dedi.

Açıklamanın ardından aileler, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sloganıyla, Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı. (DHA)

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