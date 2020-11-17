Evlat nöbeti tutan baba: Oğlumun hayali futbolcu olmaktı

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 442’nci günde de sürüyor. Geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için katıldığı oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, oğlunun kendi halinde biri olduğunu belirterek, “Oğlumun hayali futbolcu olmaktı. Futbol onun başını yaktı. Taraftar grubu ‘Amedspor Direniş Grubu’ bunu kaydettirdi. Onu birkaç maça götürdüler. Biz nereden bilelim bunların şebeke olduğunu. Bizim haberimiz yoktu. Bende de kabahat var. Takip etseydim belki bu duruma düşmezdim” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin’in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

‘BİZ NEREDEN BİLELİM BUNLAR ŞEBEKEDİR’

Geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf için HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş, oğlunun sessiz sedasız, kendi halinde birisi olduğunu ve futbolcu olmak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Futbol onun başını yaktı. Taraftar grubu ‘Amedspor Direniş Grubu’ bunu kaydettirdi. Birkaç maça götürdüler. Biz nereden bilelim bunlar şebekedir. Bizim haberimiz yoktu. Kabahat bende de vardı. Takip edemedim. Takip etseydim belki bu duruma düşmezdim. Biz güvendik onlara. Diyarbakır halkına sesleniyorum; biz çocuklarımıza sahip çıkamadık, siz sahip çıkın. Bizim evimiz yıkıldı, sizinki yıkılmasın. Bunların eline düşen gitti. Dağdaki çocuklara sesleniyorum; gelin anneniz babanız burada sizi bekliyor. Biz hastalık, kar ve zorluk demeden geldik buraya. Canlarımız için geldik. Davamızda haklıyız. Gelin teslim olun. Kimseye ceza yok. Oğlum, bak annen hastadır. Kardeşin askere gidecek. Gel artık. Biz buradan kalkmayacağız. Ucunda ölüm de olsa kalmayacağız.”

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