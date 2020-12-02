Evinin önüne gelen ‘Yonca’ ismini verdiği tilkiyi 4 aydır besliyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde yaşayan Menice Başkaya (66), 4 aydır evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor. Menice Başkaya, ‘Yonca’ ismini verdiği tilkinin ilk günler sadece gece geldiğini, şimdi ise gün boyu gelerek ikram ettikleri yiyeceklerden nasiplendiğini söyledi.

Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde eşini kaybettikten sonra oğluyla birlikte yaşayan 3 çocuk annesi Menice Başkaya, yaklaşık 4 ay önce evlerinin çevresinde 4 yavrusu olan bir tilki gördü. Anne ve 3 yavrunun köpekler tarafından öldürülmesinden sonra tek kalan yavruya Menice Başkaya sahip çıktı. Başkaya, ‘Yonca’ ismini verdiği tilkiye ilk zamanlarda peynir ve süt verirken son zamanlarda tavuk etiyle beslemeye başladı. Şimdilerde yetişkin olan tilki, acıktığı zaman Başkaya’nın evinin önüne gelip, karnını doyurduktan sonra araziye geri dönüyor.

Tilkiye alıştığını söyleyen Menice Başkaya, “Benim dişlerim olmadığından bana ayrılan payımı tilkiyle paylaşıyorum. Onu doyurunca çok mutlu oluyorum. Tilki gelmediği zaman çok özlüyor ve merak edip çevreye bakınıyorum. Eskiden sadece geceleri eve geliyordu ama son günlerde karnı ne zaman acıkırsa o zaman geliyor. Kendi ellerimle besliyorum. Benden hiç kaçmıyor bazen kucağıma bile çıkıyor” dedi.

FOTOĞRAFLI