Evinin bahçesine yaptığı kulübelerde 70 köpeğe bakıyor

Melikgazi ilçesi Gesi Kayabağ Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Fatih Dursun, 8 yıl önce emekli oldu. Hayvansever olan Dursun, müstakil evinin bahçesinde sokak köpeklerine bakmaya başladı. Beslemeye başladığı her köpeğe kulübe yapan Dursun, zamanını hayvanlar ile geçiriyor. Evli 1 çocuk babası Dursun, 8 yılda yaptığı 70 kulübede, 70 köpeğin bakımını gönüllü olarak yapıyor. Sokak köpeklerini beslediğini belirten Dursun, “Kızım üniversiteyi kazandığı için 20 yıl önce İzmir’den memleketim olan Kayseri’ye geldim. Müstakil evimiz kendimizin olduğu için sosyal sorumluluk olarak 8 yıldır köpeklere bakıyorum. İlk başladığımda 3 köpek vardı. Çevreden sahipsiz başıboş köpekler olunca onlara da sahip çıkmaya başladım. Eşim de bana destek verdi. Bulduğum ve temin ettiğim tahta parçalarından kulübeler yaptım. Çevreden köpekler için ekmek ve yemek topluyorum. Kampanyaları takip ederek, emekli maaşımın bir bölümü ile köpek maması alıyorum” diye konuştu.

‘KAYSERİ’DE 70 HAYVANA BAKAN TEK KİŞİ SANIRIM BENİM’

Köpekler için atık ekmek ve yemek topladığını söyleyen Dursun, “Yaklaşık 70’e yakın köpeğimiz var. Her birinin adı ve hikayesi var. Köpekleri beslerken emekli olduğum için biraz maddi sıkıntı çekiyorum. Bazen yardımcı olan hayvan dostlarımız var. Elimden geldiği kadar beslemeye çalışıyorum ama bazen çaresiz kaldığım anlar da oluyor. Kasaplardan topladığım payları kaynatarak köpeklere yediriyorum. Motorumla gezip atılmış ekmekleri ve yemekleri topluyorum. Tek sıkıntımızı köpeklerin ihtiyacı olan mamayı her zaman verememek. Birçok zaman maaşımla alıyorum ama yetişemediğim zaman oluyor. Kayseri’de 70 hayvana bakan tek kişi sanırım benim” ifadelerini kullandı.

‘KÖPEKLERE ÇOK BAĞLANDIM’

Hayvan sevgisine değinen Dursun şöyle konuştu:

“Bazen çevremizdeki komşularımız köpek çok olduğu için şikayet ediyor. Ancak, başıboş bırakıp köpeklerin insanlara saldırmasından iyidir. Ben karnını doyurup, bakımlarını yapıyorum. Köpeklere çok bağlandım. Onları bırakıp bir yere, tatile gidemiyorum. Öldüklerinde üzüldüm. Allah son nefesime kadar onlara bakmayı nasip etsin. Allah ömür verdiği sürece bu köpeklere bakacağım. Buradaki köpeklere ben bakıyorum ama sokakta daha birçok hasta ve sakat köpek var. Köpekleri ikişerli olarak gezdiriyorum. Veteriner bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. Tek sıkıntım mama alamayışım. Onu da alamazsam ekmek yediriyorum.”

